Retiran el cuerpo del hombre de 77 años fallecido en su domicilio de Oleiros (A Coruña)

Vehículos de la Guardia Civil y de Tanatorios Apóstol este miércoles frente a la vivienda del hombre fallecido en su casa en Perillo. Quincemil

El equipo forense ha llevado a cabo esta mañana el levantamiento del cadáver del vecino de Perillo, en Oleiros, fallecido en su casa y que fue encontrado este martes. Los vecinos fueron quienes dieron ayer la voz de alarma al llevar unos 15 días sin tener noticias del hombre de 77 años.

La retirada del cuerpo sin vida del vecino se produjo esta mañana, sobre las 10:30 horas.

Este martes, cuando los servicios de emergencias acudieron a la vivienda, no pudieron acceder en un principio a su interior debido a la acumulación de basuras y escombros que había, teniendo que romper una ventana para certificar el fallecimiento del hombre. A la llegada del equipo forense, los servicios de emergencias habilitaron un corredor para que inspeccionaran el cuerpo, pero las condiciones de insalubridad obligaron a posponerlo. La zona quedó entonces acordonada.

Las primeras investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que el fallecido sufría de síndrome de Diógenes.

En el inmueble residen unas 60 familias y algunos de los vecinos advirtieron que en los últimos días el hombre no abría las ventanas de su casa, como hacía habitualmente. Además, sabiendo que vivía solo, una de las vecinas mantenía contacto con él mediante notas que dejaba en su puerta, pero vio que el hombre no había recogido la última de ellas.

Esta mañana, una empresa especializada enviada por el Concello ha llevado a cabo tareas de limpieza sin afectar al lugar donde se encontraba el cuerpo sin vida.

Por el momento no se ha realizado la autopsia, aunque la Guardia Civil indica que la causa de la muerte fue probablemente natural. Fuentes municipales confirman además que en los servicios sociales del Concello no constaba ninguna intervención previa con este hombre ni ningún aviso relativo a sus condiciones.