Investigan la muerte del hombre fallecido desde hace días en su domicilio de Oleiros (A Coruña)

La Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento del hombre encontrado sin vida en su domicilio de Perillo, en Oleiros, este martes. La Policía Local y el Servicio de Emergencias Municipal acudieron a la vivienda ubicada en la calle Beiramar 1 alertados por los vecinos, que avisaron de que llevaban varios días sin ver al hombre y advertían de un fuerte olor procedente del domicilio.

En el interior de la vivienda había gran acumulación de basura, por lo que los equipos de emergencias tuvieron que acceder al inmueble a través de una ventana. Posteriormente establecieron un pasillo para la entrada del equipo forense, que finalmente pospuso la revisión del cuerpo sin vida del hombre debido a las condiciones de insalubridad de la vivienda.

Esta mañana, desde el Concello se ha enviado a una empresa especializada para que lleve a cabo las labores de limpieza y que el personal forense pueda proceder al levantamiento del cadáver.

Fuentes municipales confirman además que en los servicios sociales del Concello no constaba ninguna intervención previa con este hombre ni ningún aviso relativo a sus condiciones. Por el momento no han trascendido los detalles de la investigación iniciada por la Guardia Civil.