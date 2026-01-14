El gerente del CHUAC aprecia "un ligero descenso en las necesidades de hospitalización"

El gerente del Área Sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación que "los profesionales de los distintos centros de salud del área sanitaria de A Coruña y de los distintos hospitales en su conjunto están realizando un excelente trabajo".

"La demanda asistencial sigue siendo muy alta estos días, si bien comenzamos a apreciar un ligero descenso en las necesidades de hospitalización", confirma.

Para ello, aporta un dato reciente: "En la guardia de ayer el porcentaje de personas que precisaron hospitalización fue de un 9% frente a cifras que prácticamente se duplicaban en días pasados".

La situación actual es que "en este mismo momento, la totalidad de los pacientes con necesidad de hospitalización tiene cama asignada en nuestro hospital. La demanda asistencial es dinámica, irán apareciendo nuevas demandas asistenciales a lo largo de la jornada que continuaremos atendiendo como hasta ahora, tanto en los centros de salud como en los PAC, como en nuestros servicios de agencias hospitalarias, con total garantía".

Mensaje de calma a la población

Por ello, Verde ha querido mandar un mensaje de calma a la población. "Continuaremos añadiendo los refuerzos, contratando al personal que sea preciso, como estuvimos haciendo durante estos días, y confiamos en que este pico de demanda vaya disminuyendo y las necesidades de hospitalización se vayan minorando, como ocurre, por otra parte, todos los años".

"En estas fechas, confiamos y, antes de terminar, quiero volver a reconocer el buen hacer de nuestros profesionales, a los que agradecemos y felicitamos por el trabajo que están realizando durante estas semanas", finalizó.