Desarticulan una red de narcotráfico en la provincia de A Coruña ligada a un grupo criminal de Ferrol Miriam García

La Guardia Civil y Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización en la provincia de A Coruña, en el marco de la Operación Lezna, que se dedicaba a la venta de cocaína y hachís con el apoyo de un conocido grupo criminal de Ferrol.

Dentro del marco de esta operación, se ha procedido a la detención de cinco personas acusadas de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, y se han intervenido 31 kilos de cocaína, 135 kilos de hachís, cantidades menores de marihuana y ketamina, armas, vehículos y dinero en efectivo.

La investigación se inició a mediados del año 2024 por parte del EDOA de la Guardia Civil de A Coruña sobre un varón, vecino de la localidad de Oza-Cesuras, en torno al cual giraban diversas informaciones sobre su vinculación al narcotráfico. El investigado, que mantenía un alto nivel de vida sin tener ningún tipo de actividad laboral conocida, poseía coches y motos de alta gama, y disponía de numerosas viviendas.

A principios de enero de 2025, gracias a la labor desarrollada por patrullas de la Guardia Civil, se incautó un vehículo en un control rutinario en la localidad de Porzomillos cuando portaba 5 kilos de cocaína y 10 de hachís, el conductor, también vecino de Oza-Cesuras, era un conocido como socio investigado.

Paralelamente, el Grupo de Información Regional de Estupefacientes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria tenía abierta otra investigación sobre el principal sospechoso. Tras comprobarse este hecho, los dos cuerpos procedieron a coordinarse y llevar las investigaciones de manera conjunta, desarrollando la operación Lezna.

La investigación pronto permitió conocer que estos vecinos de Oza- Cesuras eran parte de una organización criminal, dividida en diferentes facciones. La rama ubicada en Oza-Cesuras se valía de hasta tres fincas, que poseía el principal investigado, para almacenar grandes cantidades de droga, así como dinero en efectivo. Por otro lado, utilizaban como almacén un garaje situado en la ciudad de A Coruña, donde la persona encargada de realizar los transportes de droga almacenaba ketamina y una gran cantidad de hachís.

Los investigadores comprobaron que desde la localidad de Oza-Cesuras se realizaban entregas de cocaína y hachís a diferentes puntos de A Coruña y Arteixo. Durante la explotación de la operación en enero de 2026 se ha desarticulado en esta última localidad un punto de venta de cocaína y hachís que era abastecido por la organización criminal.

A mediados del año 2025, la investigación dio un avance al identificarse en un operativo a uno de los principales cabecillas de un conocido grupo criminal de Ferrol, con antecedentes por tráfico de drogas y tenencia de armas de fuego. Como ejemplo de las medidas de seguridad adoptadas, puede citarse que este individuo, poseedor de varios inmuebles, fue visto en apenas cuatro meses conduciendo ocho vehículos diferentes.

El 'piso guardería' de Narón

La investigación permitió averiguar que el investigado de Ferrol, tenía un papel predominante siendo el encargado de abastecer a la organización criminal con las sustancias estupefacientes. Esta tarea la desarrollaba valiéndose de un 'piso guardería' localizado en Narón, donde se almacenaban varias armas de fuego automáticas y semiautomáticas, además de cocaína, hachís y dinero en efectivo.

Desde esta localización, el grupo criminal abastecía varios puntos de venta de droga en Ferrol. Esta vivienda le brindaba a la organización un alto nivel de seguridad, dado que sus moradores no tenían ninguna relación con el resto de miembros del grupo criminal.

La investigación, tutelada por la Sección Civil y de Instrucción Número 2 de Betanzos, se saldó con cinco detenidos, de los que cuatro han ingresado en prisión provisional tras su puesta a disposición judicial. Además, se ha incautado un subfusil automático y cinco armas cortas, así como munición de 9mm en la localidad de Narón. También se han aprehendido 31 kilos de cocaína, 135 kilos de hachís, cantidades menores de marihuana y ketamina, 85.000 euros, cinco turismos y dos motocicletas.

La operación ha sido desarrollada por el EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña y el Grupo de Información Regional de Estupefacientes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Galicia.