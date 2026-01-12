Los taxistas se manifiestan mañana a pie en A Coruña clamando por la regulación de los VTC

Un centenar de taxistas de A Coruña se movilizan contra los VTC Enrique Romano Tardío

Taxistas de todos los puntos de Galicia, al margen de las asociaciones, han convocado mañana una manifestación en A Coruña reclamando la regulación del sector de los VTC, que se han popularizado en ciudades como la herculina y Vigo en el año 2025.

Los profesionales se han citado a las 11:00 en el edificio de Sindicatos para iniciar a las 12:00 la marcha a pie. La pancarta tiene previsto ocupar dos carriles de Alfonso Molina, por donde iniciará la trayectoria hasta llegar a Linares Rivas.

A partir de ahí, avanzarán hasta Plaza de Ourense, Cantón Pequeño, Cantón Grande, Marina y O Parrote.

Esta no es la primera acción de protesta del sector, que ya el pasado mes de noviembre realizaron una caravana de taxis que movilizó hasta a cien vehículos desde Palavea, en el parking de Alcampo, hasta llegar a O Parrote. Emplearon casi hora y media, inutilizando un carril.