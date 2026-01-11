Amancio Ortega fotografiado en A Coruña junto a Paco Vázquez en el restaurante del Real Club Náutico

Amancio Ortega fue fotografiado este fin de semana en el Real Club Náutico de A Coruña junto a Paco Vázquez, exalcalde de la ciudad. Ambos, vecinos de A Coruña, posaron para las redes sociales de la alcaldesa de Santander, Gema Igual Ortiz, quien no dudó en mostrar su admiración por estas dos grandes eminencias de la ciudad herculina.

El encuentro, lejos de ser algo casual, coincidió con la primera jornada de la Interparlamentaria del Partido Popular que se está llevando a cabo este fin de semana en el Palexco. De ahí, que la comida tuviera lugar en el Club Náutico, a escasos metros del enclave.

El fundador de Inditex, también invitado a este encuentro, compartió espacio con diversas personalidades del PP. Y Gema Igual contenta por ello. "Me manda esta foto mi amigo Paco Vázquez, ex alcalde de Coruña, como recuerdo de la comida y clase magistral de política que me ha dado hoy y en la que también he saludado a otro gran empresario gallego como es Amancio Ortega", relataba la regidora en sus redes sociales.

En la imagen podemos ver a estas dos personalidades de A Coruña a ambos lados de Gema Igual. Como quien se saca una foto con sus ídolos. Con un brazo sobre sus hombros. "Gracias a los dos por vuestra aportación a España", indicaba en su Instagram. Los dos son vecinos de la zona de la Dársena, por lo que no es raro verlos por esta zona.

La cita nacional del PP concluirá este domingo. Durante estos días también hemos visto al presidente del PP paseando por el mercado de la plaza de Lugo y tomando algo el viernes en el Almacén Concept Store, reforzando la imagen de cercanía con la ciudad en la que forjó gran parte de su trayectoria política.

La alcaldesa de Santander es también diputada del Grupo Popular en el Parlamento de Cantabria. Junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, formó parte del encuentro que ha reunido a diversas personalidades del partido este fin de semana.