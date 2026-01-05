Investigan varios fuegos intencionados en Culleredo que se produjeron de madrugada en Rutis

Lo que en un principio podría parecer un fuego repentino en un galpón en A Corveira, no tardó mucho en levantar sospechas entre las autoridades, al coincidir en la misma noche con otros tantos conatos de incendio en varios contenedores de la parroquia de Rutis, en el municipio de Culleredo (A Coruña).

Desde esta madrugada, las fuerzas de seguridad investigan los fuegos, que según informan fuentes municipales, podrían apuntar a que fueron intencionados. Estos se produjeron en la madrugada de hoy, lunes 5 de enero, en varias calles del municipio, situadas en el entorno de A Corveira y Vilaboa, en la parroquia de Rutis.

Los hechos se sucedieron desde la 1:30 horas de la madrugada. Tal como afirman las mismas fuentes, alguien fue prendiendo fuego a diferentes contenedores de forma consecutiva en las calles A Carballeira, Antón Vilar Ponte y A Xeca. La Policía Local los fue apagando con extintores y trató de localizar al posible autor de los hechos.

Finalmente, entorno a las 4.30 horas, se declaró el incendio más grave, en un galpón situado en la calle Manuel Antonio. Se trataba de un espacio empleado por un particular para los animales. Había un caballo, un ternero, cabras, ovejas y gallinas, que pudieron ser evacuados sin verse afectados por el fuego. El galpón contaba con mucha paja, lo que favoreció que se propagasen las llamas.

En este caso, los bomberos de los parques provinciales de Arteixo y de Betanzos acudieron para sofocar las llamas. No se vio afectada ninguna vivienda de la zona, pero el galpón acabó calcinado.

La Guardia Civil, también personada en el punto, inició la investigación para dar con el responsable de los hechos.