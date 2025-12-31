Un repaso informativo del 2025 en A Coruña: estas fueron las noticias más destacadas

Desde una cabalgata multitudinaria, un jabalí entrando y paralizando el aeropuerto, varios incidentes con fallecidos, un atropello múltiple, un San Juan numeroso y hasta una ampliación del centro comercial Marineda City.

La actualidad de A Coruña no se ha detenido ni un minuto y en Quincemil te lo hemos ido contando según ha ido sucediendo. En este día tan señalado, nos detenemos para echar una mirada atrás y recordar todo lo que fue noticia en 2025.

Enero

La Casa Veeduría de A Coruña Concello de A Coruña

El año comenzó en A Coruña con cifras. A 1 de enero vivían en la ciudad 251.543 personas, un dato de récord según se conoció ya en el mes de noviembre. Y la alta presencia de vecinos se tradujo también en otra cifra récord; la de viajes en el bus urbano que según los datos que se dieron a conocer en enero superaba los 27,5 millones en todo el 2024.

En A Coruña el bus es el protagonista de la movilidad, sobre todo desde que el tranvía dejó de circular por la ciudad. Este mes de enero las huellas que quedaban de este medio de transporte se fueron eliminando, con la continuación de la retirada de sus vías.

Y más números: el sorteo del Niño llegó a algunas administraciones de la ciudad que repartieron el tercer premio, el 66777.

Enero fue también un mes marcado por el temporal Ivo, que dejó en la provincia incidencias de todo tipo, desde caídas de árboles hasta inundaciones, hasta llegar a las 127. Antes llegaron las borrascas Éowyn y Herminia.

Un tiempo distinto hacía en el corto con el que A Coruña se presentaba en la feria de turismo de Fitur; un western obra de Javier Veiga con Xosé Touriñán como protagonista.

Además, este mes se conocía que la Casa Veeduría albergaría de manera temporal la sede de la Aesia en la ciudad y en otro barrio, el del Orzán, los vecinos expresaban sus quejas por el ruido de los locales de ocio nocturno, uno de los temas que marcarían el año.

También en la hostelería, la ciudad daba la bienvenida a Salpica Mar en Barra y a Nösso Kevab —que en unos meses se transformaría en una hamburguesería— y se despedía de uno de sus clásicos. O'Bo cerraba después de 40 años. Y otro cierre: la librería Santos Ochoa bajaba la verja por última vez.

Febrero

La Paca en la redacción de Quincemil Quincemil

En contraposición, febrero comenzó con la apertura del Club Cámara en O Parrote con auditorio, salas de reunión, y un restaurante.

También abría, después de un año de obras, la calle de San Andrés. Los comerciantes de la zona celebraron la reapertura y un nuevo espacio más amplio, con más bancos y más vegetación. Otro estreno de cine estuvo en la Cidade das TIC, donde en el mes de febrero abría el plató virtual inmersivo más grande de España, y A Coruña continuó perfilándose como una ciudad de referencia tecnológica con el establecimiento de la Aesia en la Casa Veeduría y su primera reunión presencial.

En lo político, febrero fue un mes movido con la alcaldesa Inés Rey no superando una cuestión de confianza que, ante la falta de una moción de censura, aplazó la aprobación de los presupuestos. Mientras, el Concello establecía una nueva parada de autobús para aliviar el tránsito en el entorno de la estación provisional.

En las calles, las celebraciones continuaron con el Entroido, que este año tuvo a La Paca como Choqueira del año. Las fiestas de Carnaval se extendieron hasta los primeros días de marzo, con su desfile de comparsas y el entierro de la Sardina.

Los bomberos también tuvieron trabajo. El incidente más importante del mes tuvo lugar en la Avenida de Hércules, en Monte Alto. Hubo varios desalojos, con dos viviendas dañadas.

A nivel de vivienda, Xuxán siguió creciendo. El ayuntamiento anunció la construcción de 50 nuevas viviendas de alquiler social, dentro de una inversión de 10,2 millones de euros.

Febrero también fue un mes donde el conflicto por la titulación de Medicina en Galicia empezó a saltar a los titulares de la prensa. Por primera vez, Sanidade valoró que se pudiera impartir en A Coruña, una reivindicación histórica.

Además, un delfín varado apareció en la playa de Orzán, acaparando muchas fotos y también muchas preguntas. Estaba envuelto en redes de pesca.

Los servicios de emergencia no descansaron en el segundo mes del año. Una ola arrastró a una mujer, obligando a intervenir para salvarla. Fue trasladada al CHUAC. Justamente, en el complejo hospitalario, se vivió una agresión a un vigilante que ocasionó una contestación clara de los trabajadores, que se organizaron para demandar nuevos protocolos.

Pero no todo fue negativo en el hospital, dado que las obras de remodelación, cuyo horizonte de fin se sitúa en 2030, crearon un nuevo espacio: la nueva miniciudad dormitorio para los médicos de guardia.

En Matogrande, cuatro policías resultaron heridos tras un altercado en un establecimiento de ocio nocturno.

En cuanto a la hostelería, el cierre de El Pescador tras veinte años en la calle Médico Rodríguez fue el contrapunto a la reapertura de El Huevito, uno de los tradicionales con bocatas de jamón y chicharrones.

Todo ello sin dejarnos atrás la reapertura del espacio Avenida, reconvertido en la nueva sede corporativa de ABANCA.

Marzo

Manifestación del 8M del 2025 en A Coruña. CGM

La llegada de la primavera no calmó a los sucesos. De hecho, se produjo uno de los más llamativos, la caída de un turista alemán al mar en la zona de la Torre de Hércules. Fue localizado varias semanas después. Además, un conductor fue detenido por conducir de forma temeraria.

El gobierno municipal también tuvo trabajo. En primer lugar, pusieron en marcha los encuentros con la ciudadanía para diseñar el futuro del autobús urbano, un elemento de movilidad imprescindible en la vida de muchos coruñeses. Y el inicio de las obras en Los Cantones marcaron también la actividad corporativa.

El 8M lanzó a las coruñesas a las calles, en una multitudinaria manifestación donde el grito fue unísono. "Hoy estamos donde hay que estar", decían dos de las manifestantes a Quincemil.

Por último, tuvo lugar la celebración de la exposición "El oro de los Akan. Tesoros reales del África occidental". Fue en primicia.

Abril

Una calle de Sada poco después de recuperar la luz tras el apagón general. Concello de Sada

El 28 de abril será un día que pocos olvidarán. De forma súbita a media mañana, la luz se fue. Lo que parecía una avería corta, se convirtió en un apagón a nivel nacional. La ciudad de A Coruña tuvo que aprender a vivir un día volviendo a cocinar con gas, escuchando la radio con transistores de pilas y preguntándose que había pasado. Las primeras miradas se fueron a la refinería, donde una nube de humo asustó a la ciudad. Nada importante, tareas de mantenimiento. Así te contó Quincemil las primeras consecuencias del día donde la pandemia volvió a emerger, aunque fuese por unas horas.

La ciudad perdió este mes también el esqueleto de la antigua discoteca Pachá, en As Xubias. Desde 1987 y hasta mediados de los noventa, miles de bailes tuvieron lugar en sus pistas. Además, As Percebeiras recurrió la suspensión de licencias por parte del ayuntamiento.

En el ámbito cultural, Lenny Kravitz llenó el Coliseum con más de 8.000 personas en su concierto.

Desde el deporte también llegaron éxitos. A Coruña volvía a tener representación en 2ªB con el ascenso del 5Coruña, un proyecto nacido en la cantera.

Al poco de empezar el mes, fue localizado el cuerpo del turista alemán que se había precipitado al mar desde el entorno de la Torre de Hércules. Fueron casi dos semanas de búsqueda.

Mayo

Planta de gestión de residuos de Penamoa, en A Coruña Quincemil

El quinto mes del año trajo mucha actividad deportiva. A las confirmaciones de permanencia del Dépor y a la remontada del Juvenil A para proclamarse campeón de liga, se sumó el descenso matemático del Básquet Coruña, donde todos se marcharon. La cara positiva fue el ascenso del OAR Coruña a la segunda división en balonmano. Todo ello sin olvidar que el Ayuntamiento sigue adelante con la intención de que Riazor acoja más eventos, para enfado del club que ocasionó una respuesta de la entidad a nivel público. Un emblema del deportivismo, Augusto César Lendoiro, se pasó por Quincemil para analizar la actualidad deportivista.

Las obras de Los Cantones avanzaron, dejando atrás también problemas para los usuarios a nivel de tráfico, aunque gran parte de la zona ya es peatonal. La estatua de María Pita estrenó un nuevo pebetero, tras restaurarse el anterior.

Además, los cruceros y sus escalas enseñaron a los coruñeses su nueva realidad. Una triple escala dejó en la ciudad más de 7.000 cruceristas, que disfrutaron por unas horas del lugar donde nadie es forastero.

El caso de Samuel Luiz volvió a salir a la luz con la absolución final de Alejandro Miguez, uno de los condenados. Apelación resolvió su inocencia, revocando la condena inicial a 10 años de prisión.

En cuanto a sucesos, un cadáver apareció en un contenedor de papel. Era el de una persona sin hogar, localizado en el momento del vaciado del camión.

Fue un mes de aniversarios, con tres fechas marcadas. El deportivismo celebró el 25º cumpleaños de la liga que cien años dura y por Quincemil la recordaron Donato, Fran González y Álex Bergantiños, entre otros. El planetario de la Casa de las Ciencias cumplió 40 años, y Zara sopló 50 velas. Casi nada.

Junio

Portal del edificio en el que asesinaron a una mujer en A Coruña a 15 de julio de 2025 Quincemil

El año llegó a su ecuador cargado de actualidad. Ines Rey renovó su ejecutiva local en el PSOE, con prácticamente todos los cargos diferentes a los miembros de su gobierno.

Además, un crimen machista sacudió de nuevo a la sociedad. Fue en Sagrada Familia, donde un hombre asesinó a su pareja con múltiples puñaladas.

Fue un mes con actividad en los juzgados, donde se confirmó que se ganó uno para violencia sobre la mujer y se perdió uno de instrucción. En concreto, el asesino de la panadera de O Birloque dormirá entre rejas 23 años.

Xunta y Ayuntamiento llegaron a un acuerdo final por el centro de salud de Santa Lucía, tras tiras y aflojas. El acuerdo se firmó con la presencia del presidente autonómico, Alfonso Rueda.

Los VTC regresaron a la ciudad. El primero en volver fue Uber, en plena previa de San Juan. Precisamente, esta fiesta fue parte de la actualidad hacia el final del mes. Sus datos dan buena cuenta de su importancia en el calendario herculino. Esta fue la falla que ardió en la noche más larga del año.

En el ámbito deportivo, el Dépor prescindió de Óscar Gilsanz, que no aceptó un puesto en la estructura del club, y contrató a Antonio Hidalgo. Lo mismo sucedió en Básquet Coruña, que cortó a Diego Epifanio y fichó a Carles Marco. Epi, el técnico del ascenso, emigró a Santiago de Compostela, haciéndose cargo del Obradoiro.

Pero junio es siempre un mes marcado en rojo para los estudiantes de 2º de Bachillerato. Así vivieron la selectividad

Por último, dos nuevos puntos de actualidad llegaron desde lo local: la modificación de las tarifas de transporte urbano y la recuperación del Jardín de San Carlos. Todo ello sin perder de vista esta reivindicación del orgullo LGTBIQ+. Y la no menos importante fue la aprobación de la ordenanza que regula las Viviendas de Uso Turístico.

Julio

Turistas en A Coruña Autoridad Portuaria

La llegada del verano dio inicio a un nuevo plan de inversiones, que presentó la alcaldesa Inés Rey y que se denominó Plan de Barrios. Son más de 300 actuaciones en todos los ámbitos.

El cartel de las fiestas de María Pita fue una de las polémicas más sonadas del mes. Primero por el retraso en anunciarlo, y luego por su propia composición, que no gustó a muchas personas.

En el Barrio de las Flores, julio dejó un incendio que obligó a desalojar a una abuela y sus nietos. Hubo daños materiales y dos gatos fallecidos. Todo ello en un mes donde sigue avanzando el plan para As Xubias.

Julio fue también un mes con una victoria para el equipo de gobierno municipal. El gobierno aprobó la declaración de zona tensionada de alquiler, a pesar que la Xunta no estaba de acuerdo. Entró además en vigor la tasa turística, para disgusto del sector.

En el plano musical, el concierto de Marc Anthony levantó una crítica unánime negativa, y Residente anunció que no iba a acudir al Morriña Fest debido al vínculo del festival con el fondo KKR, relacionado con compañías militares de Israel.

Además, fue el mes en el que tomó posesión el nuevo presidente del TSXG, Ignacio Picatoste.

Agosto

Atropello esta mañana en la plaza de Mina Quincemil

El mes por excelencia de las vacaciones no dejó respiro. Los sucesos se concentraron en tres ámbitos: los incendios forestales que quemaron el monte gallego y que en A Coruña afectaron sobre todo a la zona de San Pedro, y no solo una vez; un atropello múltiple en Plaza de Mina que dejó seis heridos, y una retahíla de coches con cristales rotos de madrugada en la zona de Domus y otras de la ciudad.

Inés Rey también remodeló en el inicio del mes su gobierno, pero en las caras menos visibles: los directores de área. Seis fueron en total los cambios.

Además, la Casa Cornide tuvo actividad de nuevo con la apertura obligada a la familia Franco. Así está, totalmente vacía.

Desde el punto de vista cultural, Baiuca abrió un mes intenso de celebraciones de los festejos de María Pita. La polémica del cartel quedó en el pasado y los coruñeses salieron a disfrutar del verano.

Septiembre

María Rivas y Julio Abalde

El curso se abrió por todo lo alto con un cambio en la subdelegación del Gobierno. Pedro Blanco decidió prescindir de María Rivas, que salió con el cariño de los suyos y la discreción y profesionalidad que la ha caracterizado en el ejercicio del cargo. Su lugar lo ocupó Julio Abalde, que dejó el Parlamento y su sitio fue ocupado por el ferrolano Aitor Bouza, y tomó posesión a final de mes. Rivas regresó al ayuntamiento para formar parte del equipo de Inés Rey.

También tomó posesión la primera presidenta de la Audiencia Provincial de A Coruña, Teresa Cortizas. En clave judicial, se confirmó también el procesamiento de los acusados por asesinar a Yoel Quispe en la Nochebuena del 2023.

La vuelta al cole fue literal para muchos pequeños en edad escolar. Los nervios de los primerizos y los reencuentros tras un largo verano fueron la tónica del regreso a las aulas.

Además, fue un mes con muchas novedades en cuanto a las regulaciones de la vida diaria de los coruñeses. La nueva ordenanza de movilidad refleja la prohibición de usar altavoces o comer en el bus, las playas seguirán sin ser lugares para perros en la temporada de verano y Bolt aterrizó para disgusto de los taxistas, añadiendo una opción de VTC más a la ciudad. RTVE recibe además la notificación del fin de la concesión del edificio de La Terraza, a donde se mudará la AESIA.

Los incendios forestales siguieron de actualidad. Cerca de la Tercera Ronda tuvo lugar uno de los que se vieron en A Coruña durante este mes.

Bajó la persiana Glaccé, la mítica pastelería. Sus roscones ya no generarán colas el 6 de enero, pero sí lo hicieron en los últimos días de apertura. Hubo coruñeses que hasta los compraron y los congelaron.

En el plano musical, Joaquín Sabina dejó atrás 19 días y 500 noches en un gran concierto. Quevedo no se quiso quedar atrás y también hizo las delicias de sus fan.

Octubre

Apertura nuevo espacio Marineda Enrique Romanos Tardío

La entrada total en el otoño no enfrió la actividad. El 15 de octubre, Remedios Sánchez, conocida como la 'Matayayas', asesinaba presuntamente a una vecina de Monelos tras un permiso penitenciario y por un botín bajo.

El décimo mes del año fue también de actividad intensa para la Xunta, con tres focos de actualidad: la declaración como Bien de Interés Cultural de los murales de Urbano Lugrís, el acuerdo para ampliar a 2031 el plazo de construcción del Nuevo CHUAC y la inauguración de la plataforma de baño de O Parrote.

En clave municipal, los coruñeses nos hemos despedido para siempre del cruce en coche entre Santa Catalina y Durán Loriga. Ahora es solo peatonal, y así será tras el fin de la obra de Los Cantones. Además, sigue la polémica con el ocio nocturno, que mantiene nuevas reuniones con el gobierno municipal.

Marineda City se hizo mayor. El centro comercial estrenó su ampliación, ocupando el espacio de la antigua superficie de El Corte Inglés.

Este ha sido el mes en el que los herculinos conocieron que tendrán un contenedor más, el quinto. Así se ha ido implementando. Además, se aprobó de forma definitiva la nueva tasa de basura.

En cuanto a la cultura, la ciudad acogió una exposición sobre Álvarez de Sotomayor comisionada por el Prado, que incluso propició un reencuentro familiar.

Además, en el aspecto musical, Duki, con su estilo urbano argentino, no pasó desapercibido.

Todo ello en un mes donde los muros del parque de Observatorio ya son historia. Agra do Orzán avanza en su futuro pulmón verde tras muchos años peleándolo, para alegría de los vecinos.

Noviembre

Bebeto en el encendido de luces de A Coruña. Enrique Romanos Tardío

Acercándose a las navidades, A Coruña tampoco levantó el pie del acelerador en cuanto a actualidad. Bebeto hizo regresar a muchos deportivistas a sus años dorados, protagonizando el acto de encendido de la iluminación navideña y presentando su libro biográfico. Todo ello sin perder de vista una reunión importante para avanzar en el proyecto de ciudad sede del Mundial 2030, que pone una fecha límite: septiembre de 2026.

La ciudad batió record de habitantes, y además Inés Rey presentó de forma oficial a María Rivas como directora del plan estratégico para la ciudad 2030-2050.

Además, el mercado de Santa Lucía va pasando poco a poco a la historia. Empiezan las obras, que no son las únicas de la Xunta en A Coruña: se aprueba el proyecto de Monte Mero desde el punto de vista ambiental, donde se levantarán más de 4.000 viviendas.

La intervención en Alfonso Molina sigue el calendario previsto. Aunque muchas de las actuaciones no se ven de cara al público, hay una que sí y afecta a la circulación en la zona de San Cristóbal.

Todo ello sin perder de vista el nuevo contrato del autobús urbano, que avanza en cuanto a la redacción de su pliego de condiciones. En 2026 recibirá el impulso definitivo.

En cuanto al ámbito cultural, el patronato de la Fundación Luis Seoane decidió convocar un nuevo concurso para nombrar director, un puesto vacante y que ha levantado polémica, y además Annie Leibovitz expone en la Fundación MOP.

Todo ello en el mismo mes que conocimos que Noites do Porto se adelanta en el calendario y se celebrará a finales de junio.

Diciembre

Cajas para recoger mercancía, este lunes en una caseta del Mercado de Navidad de María Pita. Quincemil

El último mes del año ha sido convulso, tanto a nivel de sucesos como en el propio PSdeG. La ciudad ha vivido hasta tres grandes casos en tan solo un mes: un homicidio en un piso compartido en Paseo de Ronda, un homicidio en el parque de Santa Margarita y un fallecido en Os Castros tras una intervención policial.

Además, a nivel político, el PSdeG rompió sus costuras. La ola llegó a la ciudad de A Coruña, donde su alcaldesa, Inés Rey, fue denunciada en el canal interno del partido a nivel nacional por acoso. Primero fueron las exediles Esther Fontán y Eva Acón, y luego una tercera denuncia anónima. El PP pidió su dimisión. Las que fueran compañeras de gobierno elaboraron esta carta pidiendo medidas.

Todo ello en un mes donde al fin vio luz verde el plan para descentralizar los estudios de Medicina, con una única facultad en Santiago pero con docencia en las tres universidades. Tras semanas de tira y afloja, Santiago dio el OK definitivo. El rector, Ricardo Cao, lo valoró así en Quincemil.

Diciembre también nos dejó una de las grandes polémicas de las navidades: el mercadillo de Navidad de María Pita. No paró de recibir críticas, de visitantes, oposición y hasta de la propia alcaldesa. El Gobierno local estudia posibles sanciones contra el promotor, mientras que más de la mitad de los puestos han abandonado el recinto.

La Lotería de Navidad dejó el 22 de diciembre 10 millones de euros gracias al tercer premio. Dos de los lugares donde se compraron décimos estaban separados por poco más de 100 metros.

Además, el fin del año nos dejó la presentación de los presupuestos de 2026. Se van a aprobar con el OK del PSOE y del BNG.

Todo ello en un mes donde se constató que quedan varios temas pendientes para 2026: el futuro de las terrazas, el contrato de la planta de Nostián y otras concesiones también caducadas.

Después de más de un año y medio de obras, el nuevo Mercado Monte Alto al fin abrió de nuevo las puertas. Todo ello en paralelo al respaldo de la postura municipal por la Casa Escariz y al cierre del quiosco de Down Coruña en plaza de Ourense.

La alcaldesa delegó la presidencia de la Fundación Luis Seoane en su concejal de cultura, Gonzalo Castro, algo que fue duramente criticado por la oposición.

El mes se completó con el nombramiento de un nuevo director de la AESIA, Alberto Gago, una huelga del transporte de viajeros por carretera y la magia del concierto de Bisbal. En lo judicial, el acusado por el asesinato de Yoel Quispe pidió perdón, algo que la familia consideró como una "estrategia", y el Tribunal Supremo confirmó las penas de entre 20 y 24 años de prisión para los asesinos de Samuel Luiz.

En el gobierno autonómico, el año termina en la Xunta con cambios. Roberto García será secretario xeral de Deportes y Damián Rey, director de la Amtega. García dejó su cargo como concejal tras el nombramiento el pasado día 30.

En el plano deportivo, la clasificación del Dépor para octavos de la Copa del Rey levantó expectación. El equipo deportivista avanzó a la ronda además tras superar al Mallorca, su verdugo en la fase de ascenso tan dolorosa del 23 de junio de 2019.