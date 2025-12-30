A Coruña cierra el año con un pleno tranquilo pero con referencias a las denuncias sobre la alcaldesa

El año termina en el Concello de A Coruña con una doble sesión plenaria en María Pita en la que en primer lugar se aprobaron los presupuestos para el 2026, fruto del acuerdo entre PSOE y BNG, y a continuación se validó la cuenta general del 2024, también con votos a favor de estas dos formaciones y la oposición del PP.

En la primera sesión, el clima en el salón de plenos fue tranquilo, a excepción de críticas puntuales entre las formaciones, especialmente por parte del PP hacia el BNG y el gobierno local.

El debate transcurrió con referencias al polémico mercadillo navideño, pero sin menciones a las denuncias por presuntos casos de acoso laboral a las que se enfrentan la alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz municipal, José Manuel Lage, hasta que llegó el turno del PP en la sesión sobre las cuentas del 2024.

En su intervención, el popular Roberto Rodríguez comparó la cuenta general del 2024 como la cara B de la alcaldesa y los presupuestos como la cara A. "Señora Rey, en 2020 usted destituyó a su concejala de empleo, Martínez Acón, con la excusa de la escasa ejecución de su departamento, un 16%. ¿Qué medida va a tomar usted con su valido, el señor Lage Tuñas, que a tres meses de finalizar el 2025 apenas llega a un 20% en inversiones reales?", declaró, antes de volver a dirigirse a la alcaldesa para recriminarle que "tiene dificultades para distinguir cuál de sus caras, la pública o la privada, es la real".

El pasado 18 de diciembre se daban a conocer dos denuncias por el canal interno del PSOE, que señalaban a Inés Rey y a Lage Tuñas por acoso laboral. Las denuncias fueron interpuestas por las exconcejalas Eva Martínez Acón y Esther Fontán, que aseguran haber sufrido comportamientos agresivos por parte de ambos.

En este sentido, y en referencia a la clasificación de Rey de las denuncias presentadas contra ella como "falsas", Rodríguez aseguró en el pleno de este martes que "no tenemos nada en contra de que quiera ser apóstol del sanchismo y califique lo que la contraria como fango o bulo. Este grupo ni ha denunciado ni ha sido denunciado por acoso. La denunciada es usted por quienes en algún momento se sentaron en su grupo".

En ese momento, la regidora recordó que el objeto de debate de la sesión era la aprobación de la cuenta general del 2024, a lo que el popular continuó declarando que "quienes se sientan en este grupo siempre le han mostrado mucho más respeto que el que han tenido su alcaldesa y su portavoz".

Concluido su tiempo, el popular continuó de igual manera declarando: "Tanto interés en celebrar 50 años de la muerte del dictador, para hacerle hoy este gran homenaje".

En lo relativo a estas denuncias, y al caso Tomé y las acusaciones vertidas sobre el alcalde de Barbadás, el PSdeG celebrará el sábado 10 de enero un Comité Nacional Extraordinario para analizar la situación que atraviesa el partido.