Inés Rey, sobre el Mercado de Navidad de A Coruña: "Tenemos capacidad para sancionar al promotor"

El Mercado de Navidad de María Pita generó, ya desde antes de su apertura, una gran controversia que ha llevado a algunos de los comerciantes a abandonarlo antes de finalizar. El cruce de acusaciones buscando culpable se ha intensificado en los últimos días, ante lo que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se ha mostrado tajante este lunes: "Tenemos capacidad para sancionar al promotor".

"Es una autorización del uso del espacio. Nosotros autorizamos el uso del espacio público a una empresa y, por lo tanto, las relaciones entre los comerciantes, proveedores y demás le corresponden a la empresa. Nosotros le hemos requerido formalmente el cumplimiento de esos pliegos y utilizaremos todos los instrumentos legales que tengamos en nuestra mano para que se cumpla lo que estaba pactado", ha explicado la regidora.

La alcaldesa de A Coruña ha explicado a preguntas a los medios tras la firma de los Presupuestos Municipales del 2026 con el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, que el pliego regula los incumplimientos. "Tenemos capacidad para sancionar al promotor y estudiaremos si es posible iniciar algún tipo de acción para garantizar el cumplimiento de lo que inicialmente se había previsto", concretó Rey.

Así, los incumplimientos que se pueden calificar como "muy graves" pueden ser sancionados con una multa de entre el 8 y el 10% de la oferta. Simultáneamente, el Concello da Coruña también podría iniciar un procedimiento sancionador y, "con la previsión de concurrir a licitaciones públicas durante un plazo de tres años, existe la posibilidad de reclamar indemnización por daños y perjuicios".

La regidora señaló que comprende "la decepción" de los comerciantes ante los problemas que han afrontado, aunque destacó que los coruñeses y turistas sí visitan las casetas: "La afluencia desde la primera semana en la que se puso en marcha está siendo muy positiva, pero puedo entender que entre la empresa y los comerciantes haya problemas".

Una problemática de semanas

El Mercado de Navidad de María Pita ha generado una gran controversia. Algunos comerciantes, como Federica, decidieron abandonarlo. "Perdía dinero por todas partes", confesaba a Quincemil a mediados de este mes, tras decidir dejar su puesto en María Pita. Tras ella, muchos otros cerraron las puertas de su negocio al no haberse encontrado lo que esperaban.

Y es que la instalación del Mercado de Navidad no estaba terminada a tiempo para su apertura, por lo que los primeros días los visitantes y comerciantes echaban en falta iluminación y decoración navideña. El espacio, de hecho, abrió con algunos puestos cerrados por culpa del mal tiempo y el retraso en el montaje.

A esta situación se sumó el pasado viernes la amenaza del corte de suministro eléctrico. Un operario de la empresa suministradora se desplazó hasta el mercado ante un impago de 8.000 euros que podrían ir en aumento en los próximos días, ya que la previsión es que las casetas estén abiertas hasta el 2 de enero.

La empresa concesionaria, por su parte, se defiende argumentando que dará explicaciones al cierre de los trabajos.