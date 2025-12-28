¿Quien está detrás de la organización del Mercado de Navidad de María Pita, en A Coruña?

El último capítulo del Mercado de Navidad de María Pita en A Coruña, que ha convertido lo que tenía que ser un referente navideño en un foco de polémica y conflictos, fue el amago de corte de luz. Los comerciantes que aún siguen adelante con la aventura lo harán hasta el día 2 de enero, momento en el que finaliza el evento.

El adjudicatario de su montaje es la empresa NC7 Events, a quien descargan toda la responsabilidad tanto los arrendadores de las casetas, como los diferentes proveedores y el gobierno municipal, que ya mostró en varias ocasiones su decepción con el resultado final.

Esta empresa tiene su sede social en Ourense y su administrador único es Carlos González. Su fecha de constitución, según los datos a los que tuvo acceso Quincemil, fue en el mes de febrero de 2024, y fue constituida con un capital social de 3.000 euros.

Se encuentra en su objeto social varias ocupaciones, entre ellas la de organización de convenciones y ferias de muestras, agencias de publicidad, actividades de museos, provisión de comidas preparadas para eventos, actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales, actividad de alquiler de bienes inmuebles salvo el leasing, construcción completa, reparación y conservación, así como la venta de módulos y casa prefabricadas.

Este empresario consta con diferentes cargos en más de una decena de empresas en los últimos diez años, aunque lo más llamativo es su vinculación con el fútbol: el Córdoba Club de Fútbol. Ahí la cosa no acabó bien, teniendo incluso que enfrentarse a procesos judiciales.

Falta su versión pública

Tras escuchar a comerciantes, ayuntamiento y ciudadanos, falta la versión de Carlos González y la empresa organizadora. En todo momento, refiere a que cuando finalice el evento, dará sus explicaciones. Ahí se podrá cerrar el círculo de un mercado que pudo ser un referente y se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza para todos.