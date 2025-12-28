Lo que A Coruña espera para 2026: obras y proyectos en marcha y planes sin plazos concretos

El año que termina acaba de dejar en A Coruña una apertura, la del mercado de Monte Alto. Tres mandatos después de que se anunciara el proyecto, su inauguración no se ajustó a la previsión inicial, algo que ocurre con trabajos urbanísticos de relieve y en el desarrollo de grandes infraestructuras, cuyas ejecuciones suelen sufrir retrasos. 2025 ha dejado más novedades en la ciudad; 2026 tendrá otras, si no se tuercen los cálculos.

El próximo año no es electoral, así que es probable que los grandes proyectos industriales y el grueso de los estrenos más significativos en materia de urbanismo e infraestructuras no vean la luz hasta 2027, cuando haya que acudir a las urnas municipales y las administraciones anuncien nuevos planes e inversiones para que la población los tenga en cuenta a la hora de votar.

Se espera que 2026 sea el año de la puesta en servicio de la estación intermodal de A Coruña. Hace dos semanas cargos del Estado, la Xunta y el Concello visitaron las obras de la terminal ferroviaria, ejecutadas por Adif. Hasta finales de 2026 no acabarán, dijeron, y hasta que esta parte de la intermodal no concluya no podrá entrar en funcionamiento la nueva estación de autobuses, de la Xunta, un edificio también avanzado. El Concello prosigue con los accesos viarios.

En 2026 se espera que otra compleja infraestructura finalice sus obras: el acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña, que favorecerá la competitividad de sus operadores. Es otra larga obra, con la excavación de tres túneles, que ejecuta el Puerto y paga el Estado. Podría terminar en verano, aunque los trenes no se pondrían en servicio con regularidad hasta los primeros meses de 2027.

Plazos inciertos

La ampliación de Alfonso Molina presenta más incertidumbres. Tras estrenarse la pasarela de Pedralonga en 2024, en 2025 ha habido trabajos en los márgenes del vial y en los accesos a Matogrande y en la avenida de San Cristóbal que han provocado esporádicas retenciones de tráfico, pero no ha comenzado la propia ampliación de carriles. No hay plazos precisos para una obra que debería mejorar la movilidad en la entrada y salida de la ciudad.

En el apartado viario es mucho más difícil concretar avances en otros proyectos pendientes desde hace años que probablemente en 2026 tampoco avancen: son los casos de la ampliación del puente de A Pasaxe, el vial 18 y la cuarta ronda.

Cargos públicos en una visita reciente a la terminal ferroviaria de la futura estación intermodal. Enrique Romanos Tardío

La primera tiene el plan constructivo aprobado desde 2022, pero no ha salido a concurso la obra ni siquiera meses después de que acabase la reforma del cruce de Sol y Mar en Oleiros, como apuntó el Estado que ocurriría. La conexión de la tercera ronda con la AP-9 tiene un presupuesto simbólico que no crece porque no hay nuevas cuentas estatales; ni tampoco obras. Y la carretera que mejorará la movilidad entre la tercera ronda, los polígonos empresariales y el puerto exterior aún no tiene presentado el proyecto constructivo.

La vía ártabra, a la que le falta la conexión con la AP-9, es otro escenario nublado. Este enlace viario en la comarca coruñesa no ha salido a exposición pública y su posterior licitación será larga.

Otro proyecto, en este caso privado, es la superficie comercial Breogán Park, en la parcela de Agrela que antiguamente ocupaba Dolce Vita. La obra es complicada y ha tenido demoras, y el último plazo difundido por la empresa Pelayo Capital no apunta a 2026 sino a comienzos del año siguiente.

Los Cantones, Observatorio, Santa Lucía

Así como en 2025 se reabrió la calle San Andrés tras un año de obras, cabe preguntarse si en 2026 estará finalizada la renovación de Los Cantones, que se acomete por fases, o la apertura del parque del Observatorio en el Agra do Orzán.

Respecto a Los Cantones, ahora con obras entre el Obelisco y Entrejardines, la previsión de finalización que se efectuó este verano apuntaba a finales de 2026. Alrededor del Observatorio la primera fase consistió en el derribo del muro de Canceliña y el ajardinamiento de obras; una segunda fase ocupará gran parte del próximo año.

Obras de impermeabilización en uno de los túneles de la conexión ferroviaria al puerto exterior de A Coruña.

Con el mercado de Santa Lucía, desde hace muy poco con la piqueta, para convertirlo en centro de salud, los plazos extenderán la obra durante 15 meses, hasta muy cerca de las próximas elecciones municipales.

Y se supone que la llamada ronda peatonal a través de los barrios proseguirá sus etapas a lo largo del próximo año, en el que debería culminar con las últimas actuaciones en Sagrada Familia y Agra.

Vivienda: de Pontejos a Xuxán y As Xubias

En el apartado de vivienda y regeneración urbana se esperan avances para el próximo año, aunque no se puede concretar si en los próximos doce meses se materializarán construcciones que están en marcha o si comenzarán algunas intervenciones anunciadas hace tiempo.

Xuxán, Visma, As Xubias, As Percebeiras, Parque de Oza o Monte Mero son ámbitos donde el Concello y otras administraciones apoyan la edificación junto a promotores privados. Pero la construcción no avanzará al mismo ritmo, por causas burocráticas (Monte Mero) o jurídicas (As Percebeiras) que hacen imposible determinar plazos.

Xuxán ya es un barrio habitado en el que en 2025 podría haber nuevas licencias de primera ocupación en bloques que el Concello y la Xunta han promovido. Su inauguración dependerá de la agilidad de los trabajos, en tramos del año condicionados por las adversidades meteorológicas.

Obreros en dos bloques en construcción en el barrio de Xuxán, en A Coruña. Enrique Romanos Tardío

En Visma, la urbanización va rápida, pero la edificación de varias torres residenciales de distintas empresas no se hará al mismo tiempo y no está garantizado que en 2026 termine alguna construcción.

En As Xubias hay otro plan de vivienda en la parcela de los antiguos astilleros Valiña, pero el fondo europeo que promueve la regeneración de la zona y del núcleo marinero junto al Concello, Ginkgo Advisor, aún no ha dado a conocer el plan director, que llevará la firma del prestigioso arquitecto inglés David Chipperfield y deberá pasar por el Pleno. La intervención se anunció en julio de 2024.

Más inmediata será, en teoría, la inauguración y ocupación de las cinco viviendas sociales del Concello en un edificio rehabilitado en la céntrica calle Marqués de Pontejos. Las obras acabaron en septiembre pasado, pero el Concello aún no ha puesto en marcha el concurso para sortear las llaves entre los demandantes de vivienda pública.

La Terraza, los barrios y los buses

El Ayuntamiento aún no ha presentado el presupuesto para 2026, que seguramente pactará con el BNG. En el de 2025 había reservados cuatro millones de euros para las obras que convertirán La Terraza, en los jardines de Méndez Núñez, en la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia). El edificio que ocupaba RTVE está vacío desde octubre y la reforma durará 36 meses, por lo que ni en 2026 ni en 2027 se podrá estrenar.

El presupuesto de 2025 también incluye partidas para obras diversas en los barrios agrupadas en el llamado Plan de Barrios 2025-2028, con más de 50 millones de gasto. Al abrigo de este plan, el Concello ha ido anunciando intervenciones (mantenimientos, urbanizaciones, peatonalizaciones) modificando el periodo de actuación y la inversión, trabajos que se ejecutan y finalizan a lo largo del año.

Y 2026 debería ser también el año en que se conozcan cómo serán los nuevos contratos de la planta de basuras de Nostián y del bus urbano, gestiones sometidas a prórrogas cuyos pliegos, que lleva bastante tiempo redactar, se dijeron que estarían listos hace meses o años. La licitación de Nostián se ha anunciado para los últimos días de 2025.