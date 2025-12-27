La Policía Local de A Coruña detiene a una persona por un delito de lesiones y amenazas

Policía Local de A Coruña en una imagen de archivo. @Aplcoruna

La Policía Local de A Coruña ha tenido una tarde movida el pasado viernes. Los agentes del cuerpo local han intervenido tras ser requeridos en una vivienda la ciudad, procediendo a la detención de una persona acusada de un delito de lesiones y amenazas.

Tras la agresión, según relatan testigos cercanos, el detenido amenazó con un cuchillo a su compañera de piso.

La situación fue controlada por los agentes a su llegada a la vivienda, trasladando al detenido a dependencias policiales en calidad de detenido e instruyendo las diligencias correspondientes.

Otra incidencia con un cuchillo en la zona centro

Además, esa misma tarde varios transeúntes se comunicaron con la sala del 092 debido a que una persona mostraba una actitud agresiva, molestando a los viandantes, en la zona centro con un cuchillo que portaba y esgrimía en su mano.

Tras personarse un vehículo policial, esta persona se mostró violenta con los agentes, procediendo a su detención y causando heridas a los agentes.