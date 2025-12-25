El pleno para aprobar los presupuestos del 2026 de A Coruña se celebrará el martes 30 de diciembre

A Coruña no tendrá los presupuestos del 2026 en vigor el 1 de enero, pero sí estarán aprobados de forma inicial. Tras recibir luz verde el proyecto de presupuestos en junta de gobierno esta semana, el martes 30 de diciembre tendrá lugar un pleno extraordinario que dará comienzo a las 10:00.

El único punto del orden del día de esta reunión, de carácter extraordinario, es precisamente la aprobación del límite de gasto no financiero, del proyecto de presupuestos y plantilla de la corporación para el año 2026.

La convocatoria, firmada el 23 de diciembre, ya ha sido remitida a los grupos municipales.

El PSOE contará con el apoyo del BNG, que ya ha anunciado que aprobará las cuentas para el penúltimo año de legislatura. El PP, por su parte, ha criticado que no se hubiese contado con ellos para negociar diferentes aspectos, entre ellos lo que consideran una bajada de las inversiones en los barrios.