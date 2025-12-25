Las felicitaciones de Navidad de los políticos de A Coruña: el regreso a la infancia del PP y la carta del PSOE

La Navidad casi siempre es sinónimo de buenos deseos y buenos propósitos, que se acaban transformando en mensajes más clásicos o más rompedores de felicitación donde se ensalza las bondades.

Los grupos políticos de A Coruña no han sido una excepción y han aprovechado las últimas horas para dejar a un lado las rencillas y felicitar, de una forma más o menos original, estas fiestas a sus seguidores.

El PSOE, que ostenta el gobierno municipal, lo ha hecho con una carta de su secretaria general local y alcaldesa, Inés Rey. En el texto, escrito en gallego, la primera edil desea que "en estos días de paz e ilusión, en A Coruña sigamos pedaleando hacia el futuro, tomando decisiones para seguir avanzando en su transformación", en una clara referencia a un 2026 que viene cargado de novedades en el proceso de transformación de la fachada marítima entre otros aspectos.

"Juntos y juntas construimos una ciudad más sostenible y humana", finaliza el texto que viene ilustrado con un árbol de Navidad con bolas rojas y una bicicleta.

El PP regresa a la infancia

Más rompedor ha sido la felicitación del PP local, el principal grupo de la oposición. En un vídeo compartido en sus redes sociales, el grupo se reúne en torno a una mesa cuando llega el concejal más joven, Carlos San Claudio, con un álbum de fotos.

A través de una serie de escenas con música, se muestra una imagen de la infancia de cada uno de los ediles, exhibiendo a cámara momentos cotidianos y finalizando el clip con un mensaje de felicitación escrito.

Antes, hace cuatro días, han compartido una imagen con un mensaje de felices fiestas donde cada uno de sus representantes posa dentro de una caja, a modo de regalo navideño que hoy ha acabado bajo el árbol transportado por el trineo de Papá Noel.

El BNG opta por una imagen de Laura Pato

El BNG ha optado en 2025 por felicitar la Navidad a sus seguidores con un mensaje sencillo y una imagen de Laura Pato.

"Por unha cidade xusta para poder vivir perto do que importa", luce la postal virtual con varias estrellas rojas alrededor de domicilios.

No hay una referencia como tal a su líder, Francisco Jorquera, huyendo de personalismos y delegando el núcleo argumental en la propia ilustración.

La felicitación municipal

La propia felicitación institucional del ayuntamiento enseña uno de los espacios más icónicos: La Marina. Allí, con el árbol navideño, se ha inmortalizado la imagen que va acompañada del texto "Bo Nadal e próspero 2026" en una escena nocturna donde la iluminación navideña destaca sobre el negro nocturno.