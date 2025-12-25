Una calle de A Coruña esta mañana.

Una calle de A Coruña esta mañana. Quincemil.

A Coruña

A Coruña disfruta de un día de Navidad con temperaturas bajas pero sin lluvias

No se esperan precipitaciones durante el día de hoy, con porcentajes muy bajos

A Coruña se ha levantado con ganas de abrir los regalos de Papá Noel y con un tiempo que invita a poder realizar planes en el exterior en uno de los últimos festivos del año.

Según la predicción de Meteogalicia, para este 25 de diciembre el cielo en la ciudad herculina presentará un aspecto con alternancia de nubes y claros y momentos poco nublados.

No se espera que haya lluvias, toda vez que los porcentajes de precipitaciones son muy bajos.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas presentarán valores bajos, rozando los seis grados, y las máximas serán normales, alcanzando los once grados.

La calidad del aire se mantiene en un parámetro favorable en general, como en las últimas semanas.