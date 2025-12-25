Los bomberos retiran unos cascotes en una fachada de Culleredo (A Coruña)

Los bomberos tuvieron que acudir en la tarde de esta Nochebuena a un edificio de la zona de Fonteculler, en el ayuntamiento de Culleredo, en A Coruña, para intervenir por una fachada que presentaba una caída de cascotes.

La incidencia fue solventada en minutos, asegurando los profesionales la zona afectada y retirando los elementos que tenían riesgo de desprenderse y caer a la vía pública. Fue a la altura de un quinto piso, por lo que se empleó un camión con una escalera.

Durante algunos minutos, la calle tuvo que permanecer cortada para permitir la acción de los servicios de emergencia.