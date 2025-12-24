Ofrecido por:
Una incidencia en Pocomaco, en A Coruña, deja a los vecinos de Novo Mesoiro sin suministro de agua
Muchos notificaron la avería a última hora de la noche, que se alargó hasta primera hora de la mañana de este miércoles
Varios vecinos de Novo Mesoiro, en A Coruña, se encontraron esta mañana sin poder darse una ducha antes de acudir a sus puestos de trabajo, privándose de ese chorro de agua tan necesario para espabilar antes de una larga jornada.
Un corte en el suministro de agua dejó sin servicio a residentes de la avenida principal de Novo Mesoiro, así como de Illas Cíes. Las incidencias comenzaron a circular por el grupo de WhatsApp del vecindario ya desde la noche.
Muchos se fueron a dormir sin agua y se despertaron en la misma situación. Sobre las 7:30 horas, apenas salía un hilo de agua de los grifos.
A las 8:00 horas, Emalcsa informó de que ya se encontraba trabajando para solucionar el problema, originado por una incidencia en Pocomaco. A partir de las 8:45, el suministro comenzó a recuperarse de forma progresiva. Primero con poca presión. A estas horas, todos los vecinos ya han recuperado el servicio con normalidad.
Cabe recordar que el pasado 18 de diciembre, Emalcsa había anunciado un corte de suministro entre las 9:00 y las 12:00 horas, aunque en aquella ocasión el aviso fue comunicado con antelación. En este caso, la interrupción se debió a una incidencia ajena en la zona de Pocomaco.