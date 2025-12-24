Un incendio en un piso de la calle Colón, en A Coruña, obliga a evacuar a varios vecinos a medianoche

Un incendio declarado en un edificio de la calle Colón, en A Coruña, movilizó a los servicios de emergencia y obligó a evacuar a varios residentes la pasada noche del martes, 23 de diciembre.

Las llamas salían por la fachada del inmueble. Según el boletín de incidencias del cuerpo de bomberos, el aviso llegó a las 23:19 horas por un incendio en un segundo piso.

A la llegada de los bomberos, efectivos de la Policía Local ya se encontraban en el lugar y habían colaborado, "junto con el causante del incendio", en la evacuación de las personas residentes en la cuarta planta, como medida de precaución ante la propagación del humo.

Los bomberos procedieron a las labores de extinción del fuego y posterior ventilación del inmueble, con el objetivo de restituir las condiciones iniciales de habitabilidad y garantizar la seguridad del edificio. Por suerte no hubo heridos, más allá de los daños materiales que provocó el fuego.

Se llevan por delante el retrovisor de un vehículo durante el trayecto

Durante el desplazamiento del operativo, el camión de bomberos golpeó accidentalmente el retrovisor de un vehículo estacionado. La Policía Local quedó encargada de localizar al propietario y dejarle una nota para facilitar posteriormente los datos a los bomberos. El vehículo afectado no pudo ser identificado en ese momento.

El incendio quedó controlado sin mayores incidencias y la situación se normalizó tras la intervención de los servicios de emergencia.