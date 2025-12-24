Bicicoruña reorganiza su servicio para los días de Navidad: horarios especiales y días sin servicio

Bicicoruña ha comunicado a sus usuarios los horarios del servicio para los días de Navidad, con franjas diferentes a las habituales.

De esta forma, el servicio permanecerá sin actividad los días 25 de diciembre, además del 1 y 6 de enero.

Los días 24, 31 y 5 de enero, el horario en el que los coruñeses podrán disponer de las bicicletas, tanto eléctricas como manuales, será hasta las 14:00.

El servicio recomienda a los usuarios consultar la aplicación móvil con anterioridad por si la estación de destino está llena y no puede depositar en ella el vehículo.