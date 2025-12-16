El contrato de la planta de Nostián, en A Coruña, listo para licitar antes de que termine 2025

Reunión de la comisión para la licitación del contrato de Nostián, este martes.

El nuevo contrato de la planta de residuos de Nostián, en A Coruña, tiene fecha para salir a concurso. Seis años después de que expirase, la contratación saldrá a licitación antes de que finalice este año, según ha informado el Gobierno local este martes en una comisión de seguimiento de la licitación convocada de urgencia.

Fuentes municipales señalan que el Ejecutivo "tiene todo preparado para licitar la planta de Nostián antes del 31 de diciembre de 2025". "Así que va a cumplir el compromiso de tener la licitación preparada para antes de esa fecha", añaden. En las últimas semanas del año se harán los trámites administrativos para lanzar el concurso a la plataforma de contratación.

La alcaldesa, Inés Rey, comentó esta mañana que el Gobierno local "no ve ningún obstáculo a la licitación", al aludir a un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), regulada por el Ministerio de Hacienda, que cuestiona los cálculos de ingresos y gastos efectuados por el Concello en los pliegos para la gestión de la planta de residuos.

"O BNG celebra que por fin se vaia iniciar a licitación dun servizo básico que debe contribuír para que Nostián sexa unha verdadeira planta de reciclaxe, conforme a un modelo de xestión do lixo baseado nos obxectivos de redución, reciclaxe e reutilización", afirma Francisco Jorquera, portavoz del BNG en el Concello y miembro de la comisión.

La gestión de la planta Nostián se lleva en precario desde enero de 2020, al haber caducado su anterior contrato en diciembre de 2019.

