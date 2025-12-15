Fallece un motorista en Coirós (A Coruña) tras chocar contra un portal

Un motorista falleció este domingo en Coirós tras impactar contra un portal. El accidente se produjo poco antes de las 20:00 horas y los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Un particular llamó al 112 Galicia a última hora de la tarde de ayer para informar del suceso. Según comunicó, se había producido un accidente grave en Coirós de Arriba.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitó la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y la Guardia Civil de Tráfico, que se desplazaron rápidamente al lugar. Pese a sus esfuerzos, solo fue posible confirmar el fallecimiento del motorista.