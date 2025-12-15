Una ballena de 30 toneladas permanece varada en el puerto de A Coruña a la espera de su retirada

Una ballena de grandes dimensiones permanece varada en el puerto de A Coruña desde este sábado. El animal, de unos 21 metros de longitud y cerca de 30 toneladas de peso, fue localizada frente al Monte de San Pedro por unos navegantes.

El animal, ya sin vida, tuvo que ser interceptado por Salvamento Marítimo y remolcado hasta el muelle de Oza al suponer un riesgo para la navegación de las embarcaciones que transitaban por la zona.

Desde su llegada al puerto herculino, la ballena ha permanecido encallada a la espera de que se lleve a cabo el operativo para su retirada, previsto para este martes. Según han informado fuentes de la Autoridad Portuaria, la complejidad de la operación obligará a emplear una o dos grúas de gran capacidad para poder izar el cuerpo del animal y trasladarlo a tierra firme.

Antes de proceder a su retirada definitiva, el Centro de Estudios de Mamíferos Mariños (CEMMA) tomará muestras del cetáceo con el objetivo de determinar las causas de su muerte. Posteriormente, se realizará el corte del cuerpo para facilitar su transporte en dos camiones debido a su enorme tamaño.

Una vez completados estos trabajos, la empresa Gesuga, autorizada para el tratamiento de este tipo de restos, se hará cargo del animal. Según han confirmado las mismas fuentes, el cuerpo de la ballena será finalmente transformado en harina, siguiendo el protocolo establecido para este tipo de situaciones.

El operativo, que arrancará a primera hora de la mañana, podría prolongarse durante varias horas debido a las dimensiones del cetáceo y a la complejidad técnica que implica su manipulación, por lo que se prevé que la zona permanezca afectada durante buena parte de la mañana.