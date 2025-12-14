Vecinos de la zona cerca de Santa Margarita en A Coruña piden al Concello más presencia policial

El homicidio de un joven este sábado por la noche en el parque de Santa Margarita, en A Coruña, ha vuelto a poner sobre la mesa las quejas de los vecinos, que desde hace meses denuncian la inseguridad que se vive en esta zona de la ciudad. "Necesitamos que la alcaldesa aumente la presencia policial", señala Fernando Rubín, presidente de la Asociación de Vecinos Plaza de San Pablo, Paseo Puentes y Ciudad Jardín.

El portavoz vecinal asegura que a lo largo de este domingo ha recibido varias llamadas de vecinos transmitiéndole su preocupación por la falta de seguridad que hay en algunos puntos del barrio, como el parque de Santa Margarita y el parque infantil de San Pablo.

"Vamos a enviar una queja a la alcaldesa, Inés Rey, y a Seguridad Ciudadana, porque llevamos reclamando desde hace mucho tiempo que hace falta más Policía Local en la calle", explica Rubín a Quincemil. En esta línea, apunta que es "importante que la gente vea a los agentes patrullando por la calle" porque les transmite seguridad y disuade a los grupos conflictivos".

Asimismo, el presidente de la asociación señala que parte del problema se debe a la llegada de grupos de jóvenes procedentes de otros barrios, que se desplazan hasta la zona del Paseo de los Puentes para generar incidentes y ocasionar peleas.