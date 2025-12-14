El barrio de A Coruña que busca ser la nueva zona de moda: casi 1.400 pisos, 2 supermercados y un parque infantil

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos en A Coruña, al igual que en el resto de Galicia. La elevada demanda y la escasa oferta han disparado los precios, haciendo que los inmuebles se vendan con rapidez. En este contexto, la construcción de obra nueva se presenta como una respuesta necesaria para aliviar esta presión.

A la espera del desarrollo de nuevos polígonos como Visma o Monte Mero, en los últimos años ha nacido un nuevo barrio, Xuxán, antiguo Parque Ofimático, que recibió a sus primeros vecinos en 2019 y se ha consolidado como el barrio más joven de la ciudad. A pesar de su crecimiento, se encuentra en proceso de consolidación, con carencias en transporte público y oferta comercial.

El barrio de moda de A Coruña

Entre los barrios de Matogrande y Eirís crece Xuxán a través de sus diferentes calles, que dan forma a un barrio en plena transformación. Aunque su estructura ya es reconocible y en él ya conviven numerosas familias que se han ido asentando poco a poco, todavía se ven numerosas parcelas vacías y el constante ir y venir de grúas en los edificios en obras.

Según datos municipales, actualmente hay 419 viviendas terminadas, 518 en construcción y otras 434 con licencias solicitadas o concedidas, o con las parcelas asignadas a diferentes administraciones, empresas o cooperativas. En total, casi 1.400 pisos.

El barrio comenzó a llenarse de vida hace casi 7 años, cuando los primeros vecinos adquirieron las llaves de sus nuevas viviendas. Desde entonces, Xuxán ha avanzado a un ritmo notable: hoy cuenta con 2 supermercados -un Eroski y un Lidl-, un parque infantil inclusivo, algunos negocios (aunque pocos) y tramos de carril bici.

Sin embargo, la falta de conexión por transporte público sigue siendo una de sus mayores carencias. Mientras los bajos comerciales se ocupan poco a poco -su apertura más reciente es una veterinaria- los vecinos echan en falta servicios básicos como cafeterías que mejoren la vida social de este nuevo barrio en el que cada día vive más gente.

Supermercados y parque infantil

Xuxán ha ido incorporando servicios esenciales que mejoran la vida cotidiana de sus vecinos. Entre ellos destaca el Lidl, inaugurado en 2019, que cuenta con un amplio parking exterior, facilitando el acceso a los residentes del barrio y alrededores.

Más recientemente, en 2025, abrió sus puertas el Eroski Center, ubicado en el número 6 de la Avenida de Xuxán y Rúa A Canteira. Con más de 1.800 metros cuadrados, ofrece más de 16.000 marcas y productos y dispone de un aparcamiento cubierto con 159 plazas.

El barrio también ha apostado por el espacio público y el ocio con un parque infantil en la plaza Central, en la calle Cerneda. Con unos 650 metros cuadrados, el parque cuenta con áreas diferenciadas por edades, un alto tobogán y una tirolina, además de juegos adaptados a menores con movilidad reducida.