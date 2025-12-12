Ofrecido por:
La diputada y concejal del PP de Betanzos (A Coruña) Cecilia Vázquez anuncia que padece un cáncer de mama
Lo ha hecho en un vídeo publicado en las últimas horas a través de sus redes sociales, donde destaca que seguirá trabajando salvo en los momentos en que la enfermedad se lo impida
La presidenta y portavoz del PP de Betanzos y diputada autonómica, Cecilia Vázquez, ha anunciado en las últimas horas en sus redes sociales que padece cáncer de mama.
"Hoy me toca comunicaros una noticia muy importante que no es fácil pero debo hacerlo. Me han detectado un tumor maligno en una mama, es la parte mala y lógicamente difícil de encajar. El pronóstico y las expectativas son buenas. Ya estoy en manos del mejor equipo médico posible en la unidad de la mama en la sanidad pública", explicó en esa publicación.
"Es posible que durante una temporada esté algo ausente cuando el tratamiento o la operación así lo requieran, pero yo trataré de continuar con mi actividad diaria, mi energía característica y mi optimismo, que es una seña y marca de Ceci Vázquez", confirmó.
El proceso de curación puede tener momentos de parón. Por ello, aclaró que "cuando esté ausente tengo un equipo maravilloso, por lo tanto Betanzos estará siempre en las mejores manos".