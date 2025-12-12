Una calle de A Coruña esta mañana.

A Coruña

A Coruña se levanta con lluvias que irán descendiendo con el paso de las horas

Meteogalicia pronostica unos cielos con nubes y claros que se alternarán con la situación de poco nublados o despejados

A Coruña se ha levantado este viernes mirando para el cielo. La ciudad ha amanecido bajo una capa de lluvia, con unas probabilidades de precipitación del 60% que ha obligado a sumar el paraguas a los complementos del día. Este porcentaje irá decayendo con el paso de las horas hasta el 55% de la tarde y el 10% de la noche.

Meteogalicia pronostica una jornada de cielos con nubes y claros, alternando con períodos de cielos despejados.

Las temperaturas serán las consideradas normales para este período del año, con 10 grados de mínima y 13 grados de máxima.

En cuanto a la calidad del aire, los parámetros marcan que está en un nivel favorable en general.