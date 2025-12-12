BiciCoruña se expande y estrena nuevas bases en Xuxán y en la travesía de Meicende

El Ayuntamiento de A Coruña avanza en la recta final de la actual fase de ampliación de BiciCoruña, que desde ayer suma tres nuevas bases en servicio: dos en el barrio de Xuxán, las primeras que se instalan en esta zona, y una tercera en la travesía de Meicende.

Además de estas tres estaciones, la jornada de ayer permitió activar una nueva base en la calle Mosteiro de Bergondo, que ofrecerá cobertura directa a los barrios de Agra do Orzán y el Ventorrillo.

La actuación incluyó la correspondiente señalización sobre el terreno y los trámites necesarios para su conexión eléctrica.

El Ayuntamiento mantiene esta misma dinámica en las estaciones instaladas en los últimos días en Os Mallos, junto al centro cívico y en la calle Eusebio da Guarda, en Monte Alto, en la calle Vila de Cambre, junto al nuevo mercado municipal, en el Ensanche, calle Alfredo Vicenti, y en la Pescaría, en calle Cordelería.

Estas seis bases eléctricas se pondrán en marcha en breve, una vez finalizados los trámites de suministro energético y las pruebas de integración en el sistema.

La ampliación actual da continuidad a la renovación iniciada en el anterior mandato, cuando el servicio pasó de 23 bases operativas a cerca de 50. Con las nuevas incorporaciones, la ciudad está a punto de alcanzar las 80 estaciones.