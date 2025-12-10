La Xunta y Oleiros (A Coruña) avanzan en nuevos ajustes del transporte público metropolitano

La directora general de Movilidad, Judit Fontela, se reunió este miércoles en Santiago con el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, en un encuentro centrado en evaluar las necesidades de transporte público del municipio y revisar las propuestas que el Ayuntamiento ha trasladado en los últimos meses.

La cita permitió poner sobre la mesa las demandas locales y comprobar el estado de los trabajos técnicos que está realizando la Xunta para buscar soluciones compatibles con el Plan de Transporte Público de Galicia.

Uno de los puntos analizados fue la reciente mejora aplicada en la urbanización de Xaz. Desde el pasado 3 de noviembre, la línea Entrexardíns-Santa Cruz-Pousada cuenta con una nueva parada que ha permitido añadir 12 servicios diarios adicionales, cinco con salida desde A Coruña y siete desde Oleiros, reforzando así la conexión de esta zona con su entorno metropolitano.

También se trató la petición municipal de prolongar la ruta San Pedro de Nós-Entrexardíns hasta la iglesia de San Pedro de Nós.

La Xunta explicó que una extensión completa alargaría la duración del recorrido y complicaría mantener las frecuencias actuales, lo que afectaría a otros usuarios. Aun así, ante la solicitud del Ayuntamiento, se está estudiando si podría aplicarse esta ampliación en determinadas franjas horarias.

La Administración autonómica recordó además que esta área ya dispone de conexión con A Coruña mediante 12 expediciones diarias.

Otro de los asuntos abordados fue la propuesta de reorganizar servicios para dar cobertura al polígono de Iñás. La Xunta se comprometió a analizarla y emplazó al Ayuntamiento a un encuentro específico a comienzos de año, al que serán convocados los municipios de la comarca para avanzar en un estudio conjunto de las necesidades de movilidad del área.

El Ayuntamiento trasladó además la posibilidad de recuperar la llegada de la línea 1A de A Coruña hasta Santa Cristina durante el verano.

La Xunta mostró su disposición a retomar un convenio similar al que existió en el pasado, siempre que el Ayuntamiento cumpla con las obligaciones económicas pendientes y se garantice el equilibrio financiero del servicio, tal y como recogía el acuerdo anterior.

Desde la Xunta subrayan que este contacto directo complementa el trabajo continuo que se desarrolla en las comisiones de seguimiento del Transporte Metropolitano, donde se revisa el funcionamiento del servicio y se analizan las necesidades de los distintos ayuntamientos.