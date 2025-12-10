Un pequeño incendio en el Paseo Marítimo de A Coruña moviliza a los bomberos Cedida

Los bomberos de A Coruña sofocaron esta tarde un incendio en la parte baja del Paseo Marítimo, a la altura de Ángel Rebollo, en el cruce con Alberto Camús. La alerta llegó a las 18:05 horas, cuando la Policía Local les informó de que salía humo de un sendero inferior del paseo próximo a la cúpula del Parque del Matadero.

Hasta el lugar se desplazó un camión con cinco bomberos. A su llegada, comprobaron que el humo procedía de los enseres acumulados por personas que pernoctan en esa zona. Para acceder al punto exacto, tuvieron que recorrer unos 400 metros desde el parque. También tuvieron que descender la manguera desde la balaustrada superior a la altura del incendio.

En total, aplicaron 1.000 litros de agua para extinguir por completo el pequeño incendio. Finalmente, el incidente se saldó sin daños personales.