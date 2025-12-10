El magistrado de la Audiencia de A Coruña Julio Tasende se jubila en el primer puesto del escalafón Cedida

El presidente de la sección quinta, especializada en civil, de la Audiencia Provincial de A Coruña, Julio Tasende Calvo, se jubila este mes ocupando el primer puesto del escalafón de magistrados de la carrera judicial en España.

"Estoy agradecido y satisfecho de llegar y de cumplir con un servicio al Poder Judicial desde una posición de absoluta independencia", asegura el magistrado, quien ejerció en la carrera judicial durante 47 años.

Tasende fue presidente de la Audiencia Provincial de Toledo durante 16 años, tras lo cual tomó posesión como magistrado de la Audiencia Provincial de A Coruña, donde permaneció durante 20 años, desde 2023 como presidente de la sección quinta. El magistrado también ejerció la docencia universitaria, fue profesor asociado de Derecho Penitenciario y desarrolló labores de cooperación internacional en materia judicial en Centroamérica. Además, participó activamente en actividades formativas y es autor de numerosas publicaciones.

Esta semana sus compañeros/as y amigos/as le organizaron un homenaje en A Coruña con motivo de su jubilación, a la que asistieron el presidente del TSXG, Ignacio Picatoste Sueiras, y la presidenta de la Audiencia Provincial de A Coruña, María Teresa Cortizas González-Criado.