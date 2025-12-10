La lluvia da una tregua en A Coruña, que tendrá máximas de 15 grados hoy miércoles

A Coruña ha amanecido este miércoles con sol y temperaturas frescas. Las predicciones señalan que las temperaturas máximas marcarán 15 grados este 10 de diciembre, jornada en la que apenas hay probabilidades de lluvia.

Las precipitaciones, que podrían producirse a lo largo de la mañana, no harán acto de presencia por la tarde, cuando lucirá el sol. La situación cambiará tanto mañana jueves como el viernes, ya que ambas jornadas se espera que llueva.

MeteoGalicia señala en su web que en los próximos días se espera una alternancia de periodos de cielos muy nublados con otros con nubes y claros. Las temperaturas serán normales para esta época del año, con mínimas en ascenso ligero y máximas en ligero descenso.

Así, el termómetro marcará entre 8 y 15 grados hoy miércoles, que serán entre 8 y 14 mañana. El viernes, las temperaturas mínimas serán de 10 grados y las máximas, de 13. A Coruña vivirá así unas jornadas de más calma tras el temporal registrado en los últimos días, que dejó varias incidencias.