Frustran un intento de robo en el edificio de urbanismo de A Coruña

El edificio de urbanismo del Ayuntamiento de A Coruña, situado en la plaza Indalecio Prieto, fue objeto de un intento de robo durante esta madrugada, según han confirmado fuentes municipales.

Un grupo de ladrones trató de entrar al edificio, logrando su objetivo en primera instancia. Pero la presencia de un vigilante de seguridad los ahuyentó, huyendo de inmediato sin poder lograr ningún botín y ni siquiera poder acceder a las plantas superiores del complejo.

Tras recibir aviso, la Policía Local se personó en la zona. Los funcionarios no echan en falta nada, por lo que pudieron acceder a sus puestos de trabajo tras las pesquisas realizadas por los agentes del 092.