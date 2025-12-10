A Coruña inicia la reordenación del tráfico para ganar aparcamiento en O Castrillón

Presentación del nuevo proyecto para la plaza José María Hernansáez. Concello de A Coruña.

El Ayuntamiento de A Coruña da un nuevo impulso al plan de mejoras en el barrio del Castrillón, con el inicio de los trabajos de reordenación del tráfico entre la rúa Monte das Moas y la avenida da Pasaxe.

La actuación busca responder a las demandas vecinales y mejorar la movilidad y el estacionamiento en la zona.

El ramal de acceso a la avenida, hasta ahora de doble sentido, pasará a ser sentido único hacia Pasaxe. Esta medida permitirá además ampliar la bolsa de aparcamiento público, con la creación de unas 25 nuevas plazas en línea, aprovechando la margen derecha del vial.

Los trabajos de pintado y señalización comenzaron hoy y continuarán en los próximos días, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

La urbanización de la plaza José María Hernansáez, iniciada en paralelo, transformará un espacio degradado en una plaza accesible para peatones, con áreas verdes y zonas de ocio, gracias a una inversión de un millón de euros.

En los próximos días será visible el vallado perimetral que delimita la zona de actuación, así como la maquinaria trabajando en rozas y excavaciones.