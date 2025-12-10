Aena licita la obra de la franja de seguridad del aeropuerto de A Coruña por 7,98 millones de euros

Aena ha sacado a licitación la obra de adecuación del ancho de la franja de seguridad del Aeropuerto de Alvedro por un importe de 7,98 millones de euros. La actuación no incluye la ampliación prevista de la pista, que deberá abordarse en un proyecto posterior.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el martes 23 de diciembre a las 23:59 horas en un procedimiento de licitación con negociación.

La parte ampliada de la pista NO estará recogida en la actuación, por lo que se tendrá que acometer en el futuro. pic.twitter.com/yWwvGhuyRI — Aeropuerto A Coruña (@aeropuerto_LCG) December 10, 2025

La documentación está disponible para consulta en el edificio Piovera Azul, en la calle Peonías de Madrid.