La falta de análisis de toxinas obliga a paralizar el marisqueo en la ría de O Burgo, en A Coruña

La ausencia del informe sobre las toxinas en la ría de O Burgo ha impedido a los mariscadores salir a faenar esta mañana en A Coruña. En plena campaña de Navidad, los trabajadores de a pie no han podido recoger el marisco que tanta demanda tiene en las lonjas durante estos días.

Parece una maldición. Después de cuatro años parados por culpa del dragado de la ría y la posterior espera para que el producto alcanzara la talla comercial, cuando por fin estaban volviendo a la normalidad, ahora les impiden salir.

Faltan las analíticas que corresponde realizar a la Consellería do Mar, las mismas que acreditan que la extracción del marisco es segura. Sin esos resultados no es posible determinar si el nivel de toxinas supera los límites fijados por la normativa, tal y como informan desde la Cofradía de Mariscadores de A Coruña.

Hasta que no llegue ese informe, los mariscadores no podrán volver a faenar. Desde el colectivo calculan que podría tardar hasta tres días, un tiempo que perderán sin poder ir al mar y que repercutirá en el producto que llegue a las lonjas, precisamente en la temporada de mayor actividad.