A Coruña mantiene cerrados los parques, playas y jardines por la alerta meteorológica

La ciudad de A Coruña sigue en alerta por las condiciones meteorológicas adversas. Por ello, a lo largo del día de hoy tampoco estarán abiertas diferentes instalaciones que pueden suponer un peligro para sus visitantes.

Así, el ayuntamiento mantendrá cerrados durante este martes 9 de diciembre tanto los parques como los accesos a las playas y los jardines de la ciudad, dándole continuidad a la medida que ya adoptó en días pasados.

Del mismo modo, la actividad deportiva al aire libre permanecerá suspendida hasta las 15:00, que es el momento en que se prevé que mejore la situación del tiempo.

Los bomberos han tenido que acudir a varias salidas a consecuencia del viento, que se ha dejado notar. A las 7:57 tuvieron que sanear una fachada en Rúa Nova y a las 4:10 que retirar obstáculos en la calle San Roque, tal y como consta en el parte de servicio.