El joven que resultó herido en A Coruña al caer de la fuente de la plaza de Azcárraga está estable

Imagen de la fuente de la Plaza de Azcárraga, en A Coruña, sin la estatua. Quincemil.

El joven que resultó herido al caer el fin de semana de la fuente de la plaza de Azcárraga continúa en estado grave e ingresado en la UCI del CHUAC, aunque está ya estable.

El chico, de 25 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico, graves heridas en una pierna y contusiones al precipitarse desde la escultura que corona la fuente y caer esta sobre él al ceder por la parte de la base.

El joven está ingresado en el hospital coruñés desde entonces, con pronóstico grave debido a las heridas. Una vez esté recuperado, el Concello da Coruña abrirá un expediente para reclamar los daños causados a la estatua. Fuentes municipales insisten en que "lo primero" es que el herido "se recupere lo antes posible y totalmente de sus lesiones".