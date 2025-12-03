Ofrecido por:
El joven que resultó herido en A Coruña al caer de la fuente de la plaza de Azcárraga está estable
Su pronóstico continúa siendo grave y está ingresado en la UCI
El joven que resultó herido al caer el fin de semana de la fuente de la plaza de Azcárraga continúa en estado grave e ingresado en la UCI del CHUAC, aunque está ya estable.
El chico, de 25 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico, graves heridas en una pierna y contusiones al precipitarse desde la escultura que corona la fuente y caer esta sobre él al ceder por la parte de la base.
El joven está ingresado en el hospital coruñés desde entonces, con pronóstico grave debido a las heridas. Una vez esté recuperado, el Concello da Coruña abrirá un expediente para reclamar los daños causados a la estatua. Fuentes municipales insisten en que "lo primero" es que el herido "se recupere lo antes posible y totalmente de sus lesiones".