La Autoridad Portuaria de A Coruña presenta un estudio sobre el patrimonio industrial del puerto

La Autoridad Portuaria de A Coruña presentará este viernes en un acto abierto al público el informe Puerto y Patrimonio, elaborado por los profesores Fernando Agrasar y Antonio Río de la Escuela de Arquitectura de A Coruña.

La publicación es fruto del proyecto de investigación "Estudio documental del Patrimonio Arquitectónico del Puerto de A Coruña", impulsado por la propia Autoridad Portuaria con el objetivo de aportar un conocimiento riguroso sobre las piezas construidas en el recinto portuario y su valor patrimonial desde una perspectiva arquitectónica.

El documento analiza más de 50 elementos del puerto, detallando su proceso de construcción y evaluando su interés patrimonial en términos de conservación, singularidad y características estructurales, funcionales, espaciales y estéticas.

La investigación busca servir de base para las transformaciones que se llevarán a cabo en el marco del proyecto Coruña Marítima, asegurando que las intervenciones urbanísticas integren de manera respetuosa y estratégica el legado portuario en una ciudad más abierta, sostenible y conectada con la ciudadanía.

El estudio incluye la definición del área de estudio, la clasificación de cada pieza y su estado de conservación, complementado con documentación gráfica homogénea como planos y fotografías.

La presentación se celebrará el viernes 5 de diciembre a las 12:00 horas en el salón de actos de la sede de la Autoridad Portuaria, en la Avenida de la Marina 3, con entrada libre. Intervendrán los autores del informe y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado.

Además, el estudio estará disponible para descarga y consulta en la página web oficial, www.puertocoruna.com, facilitando así el acceso a esta información clave sobre el patrimonio industrial del puerto herculino.