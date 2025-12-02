El joven herido en A Coruña tras caer de la estatua de la plaza de Azcárraga sigue grave en la UCI

Imagen de la fuente de la Plaza de Azcárraga, en A Coruña, sin la estatua. Quincemil.

El joven que resultó herido el pasado fin de semana en A Coruña tras encaramarse a la estatua de la plaza de Azcárraga y caerse con ella sigue ingresado con pronóstico grave. El chico, de 25 años, está ingresado en la UCI del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), donde permanece estable tras haber sufrido un traumatismo cranoencefálico, graves heridas en una pierna y contusiones.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del sábado al domingo, cuando el joven se subió a la icónica estatua de la fuente, cayéndose con el elemento decorativo al suelo al ceder por la parte de la base, que quedó destrozada.

Como consecuencia del impacto, el chico sufrió graves heridas y fue trasladado al hospital, donde permanece ingresado desde entonces. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron también los Bomberos de A Coruña y la Policía Local.

El joven previamente había sido multado por los agentes por beber en la calle, y un amigo de su mismo grupo también fue propuesto para sanción debido a faltas de respeto a uno de los agentes de la autoridad.

El Concello da Coruña abrirá un expediente para reclamar los daños causados a la estatua. No obstante, fuentes municipales insisten en que "lo primero" es que el herido "se recupere lo antes posible y totalmente de sus lesiones".

El domingo, además, se suspendió un partido de 1ª Futgal: el joven afectado tenía que jugar el encuentro entre el CD Marte y el Orillamar SD en la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias. Ambos clubes han estado de acuerdo y la Real Federación Gallega de Fútbol ha dado su aprobación a través de una resolución de urgencia del Comité de Competición.