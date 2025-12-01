Continúa grave en la UCI el joven que cayó de lo alto de la fuente en la plaza de Azcárraga en A Coruña

El joven de 25 años que cayó desde lo alto de la fuente de la plaza de Azcárraga, en A Coruña, sigue en estado grave con traumatismo cranoencefálico e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Así lo han informado a Europa Press fuentes hospitalarias a la espera del nuevo parte médico que se facilitará a las 12:00 horas de este lunes. El joven presenta diversos golpes y contusiones por la caída tras la cual fue trasladado al Hospital Universitario de A Coruña.

Después de lo sucedido, la estatua que coronaba el monumento, conocido como Fuente del Deseo, ha quedado derribada, de modo que el Concello abrirá un expediente para reclamar los daños. No obstante, consultados por Europa Press, han insistido este lunes en que "lo primero" es que el herido "se recupere lo antes posible y totalmente de sus lesiones". De los daños, han precisado, mientras, que "no están evaluados".

Los hechos

Pasadas las 00:00 horas de la madrugada del sábado al domingo, el joven subió hasta la estatua, que, de forma accidental, cayó con él al ceder su base, según explican los Bomberos. Efectivos de este servicio se trasladaron hasta el lugar al ser requeridos por la Policía Local para asegurar la zona.

Además, el 061 envió una ambulancia medicalizada para trasladar al joven herido al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

Tras lo sucedido, desde el Concello da Coruña, que desearon la "pronta y total" recuperación del joven, informaron de que se abrirá un expediente para que se haga cargo de los daños causados a este "monumento histórico".