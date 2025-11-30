Amelia Tiganus, superviviente de la trata de blancas: "OnlyFans normaliza y fomenta la violencia sexual"

Amelia Tiganus (Galati, Rumanía, 1984) tenía solo 17 años cuando fue vendida por 300 euros a un proxeneta español. Así fue como acabó en España, uno de los países con índices más elevados de prostitución. Después de salir de la rueda de la explotación sexual, Tiganus se ha convertido en una activista feminista y ha escrito libros como La revuelta de las putas (2021, Sine Qua Non).

Este martes, 2 de diciembre, estará en A Coruña compartiendo su historia para invitar a reflexionar sobre cómo la explotación sexual de las mujeres sigue estando muy presente. Será a las 10:00 horas en el Paraninfo de la UDC para alumnado de 4º de la ESO, 1º de Bachillerato y FP y a las 18:00 horas en el Fórum Metropolitano para público general.

Tus charlas se titulan 'OnlyFans, prostitución y pornografía'. ¿Qué contarás en ellas?

Ambas están dirigidas a sensibilizar y formar, pero sobre todo a estimular el pensamiento crítico sobre esta realidad que tenemos muy presente, que es la explotación sexual de mujeres y niñas en lo analógico y en lo digital. Utilizo todos los conocimientos que he ido adquiriendo, pero también mi experiencia vivida. Aparte de una experta en violencia sexual, soy superviviente de violencia sexual, de abusos de violencia sistemática y superviviente de la prostitución. Mi historia personal es el hilo conductor y lo voy ajustando a la realidad de hoy en día para demostrar cómo se han refinado las tácticas a través de las cuales se convierte a niñas y a mujeres en mercancía para la industria criminal de la violencia sexual y a los niños y hombres jóvenes en suscriptores y demandantes de mujeres como objetos de consumo.

¿Cuál fue tu historia?

Yo nací en los últimos años de la Guerra Fría en Rumanía, en los últimos años de la dictadura comunista en el seno de una familia de clase obrera. Creo que estos datos son relevantes porque, sobre todo hoy en día con más fuerza, se le está haciendo creer a la gente joven que la vida trata de algo individual y que si te esfuerzas puedes conseguir todo aquello que te propones y si no lo haces has fallado. De esta manera dejamos de lado los ejes de la opresión, la desigualdad y la injusticia que hay en el mundo.

¿Cómo era ese momento?

El capitalismo se convierte en la regla y se crea la globalización. En ese momento los países empobrecidos convierten a mujeres y niñas en materia prima para exportar a países más desarrollados y ser explotadas sexualmente. Parecía que a mí no me iba a influir. Soñaba con ser profesora o médica y tenía el apoyo de mi familia. Todo empezó a cambiar cuando a los 7 años empecé a sufrir abusos sexuales a manos de mi tío. A los 13 años cinco chicos me metieron en un portal y me violaron. Esto por supuesto que es doloroso, pero lo más importante es poner sobre la mesa cómo de mal reaccionó mi entorno, que no supo protegerme y repararme. Tenemos que tomar conciencia de que la respuesta colectiva es lo más determinante a la hora de definir como una mujer puede acabar en una situación de violencia.

¿Cómo llegaste a España?

A raíz de eso, las violaciones se convirtieron en sistemáticas. A mí ya me habían puesto la etiqueta de puta. Eso hizo que con 17 años yo ya estuviera en una situación de absoluto abandono y fue muy fácil caer en las redes de la trata y la prostitución. Me vendieron por 300 euros a un proxeneta español y así acabé en el sistema de prostitución de este país, pasando por más de 40 prostíbulos desde los 18 hasta los 23 años.

¿Cuál es la situación aquí?

España es uno de los mayores consumidores de prostitución en Europa y en el mundo (según los datos de las Naciones Unidas, el 39% de hombres españoles han consumido prostitución). Aquí las dinámicas de consumo de cuerpos de mujeres se lleva también a lo digital, porque España está en el top 5 de consumidores de contenido de OnlyFans. Yo ahora, con mucho esfuerzo y con muchísimo apoyo, he llegado a ser reconocida en la lucha contra el crimen organizado de la violencia sexual.

¿Qué hace falta todavía para que otras mujeres, como hiciste tú, salgan de la prostitución?

No sólo que puedan salir, sino que dejen de entrar. Hay mujeres que consiguen salir con vida, pero a nivel psicológico es irreparable todo el daño que se les ha causado, no en abstracto, sino que les han causado esos 4 de cada 10 hombres de este país que reconocen pagar por utilizar a mujeres que no les desean sexualmente. Es imprescindible tener herramientas jurídicas que reconozcan la prostitución en todas sus formas, porque la digital también es violencia contra las mujeres. Necesitamos una ley abolicionista que garantice los derechos de las mujeres y todo lo que entendemos como estado del bienestar y que se persigan y castiguen todas las formas de proxenetismo. Últimamente abundan casos de chicos que son captados para convertirse en proxenetas, que hoy en día en internet se llama "manager de creadoras de contenido".

Otra forma de decirlo.

El lenguaje cambia y le dan la vuelta para que parezca otra cosa. Creo que es muy urgente que pongamos en el centro la educación sexual saludable en todas las etapas, no solo en las educativas, porque, ¿quién educa a quienes educan sexualmente? Creo que la clave es volver a la idea de comunidad, de ver a las personas no como medios, sino como seres íntegros.

¿Cómo ves la evolución de esas violencias al terreno digital?

Internet, dentro de un marco profundamente patriarcal, capitalista y neoliberal, donde todo está en venta, influye en nuestra manera de vivir y de relacionarnos con nosotras mismas y con los demás. La explotación sexual y este negocio criminal utiliza sus recursos para una manipulación masiva pero sutil. Saben que los humanos necesitamos la mirada del otro para desarrollarnos y lo que se fomenta es un sexismo desde la infancia. En el caso de los niños sabemos que la identidad del hombre de verdad, o de "alto valor" como dicen hoy en día, se construye sobre su manera de relacionarse con las mujeres desde el dominio y el desprecio a lo femenino. Todo eso es inventado. Como sociedad adulta tenemos que proteger a nuestras niñas y nuestros niños. Todo esto se ha acelerado desde la pandemia del 2020.

En el caso concreto de OnlyFans, ¿consideras que normaliza todo este tipo de violencia en el ámbito digital?

No solo lo normaliza, sino que lo fomenta. Se está lucrando. Utiliza estrategias para dejar la responsabilidad individual sobre los hombros de las chicas que se autodenominan creadoras de contenido, cuando son prostitutas. No se trata de la libertad individual, sobre todo cuando vemos cómo ese sistema de libertad sexual de las mujeres solo se permite cuando se mercantiliza o se pone al servicio de los hombres. Eso nos tiene que dar pistas para desconfiar.

¿Entre las chicas jóvenes, estas plataformas están calando más por no entenderse como una forma de pornografía o de prostitución?

Sí, sin duda. Ven la prostitución, digamos analógica clásica, como algo horrible pero cuando lo llevamos a lo digital no lo ven tan grave. No ven el daño que causa en nuestra salud, no solo mental, sino también en la física. Creo que la percepción que tienen es que no es tan grave y no causa tanto daño y a mí me preocupa mucho que las personas expertas en salud no alerten más y no haya más investigación. Parece que por no ser tachados de puritanos y de conservadores no se señala y justamente por su bienestar hay que ponerlo sobre la mesa.

Hablando de puritanismo, todo esto convive con una tendencia creciente del conservadurismo, sobre todo en las redes. ¿Crees que están relacionados?

Totalmente. De hecho, el origen de este sistema es el patriarcal. Creo que es importante reflexionar sobre como nos relacionamos.

Volviendo a tus charlas en A Coruña, la primera será para un público más joven. ¿Cómo llegas a ellos?

Creo que funcionan mis intervenciones porque acaparo la atención contando el relato en primera persona. Conectan y creo un clima de confianza en el cual puedan trasladar sus inquietudes. Es verdad que desde la pandemia hay un cambio muy relevante. Me encuentro con chicos con un discurso misógino muy elaborado y eso tiene que ver con sus hábitos de consumo digital.

¿Cómo?

En mi proyecto social, Emargi, hemos visto que los chicos consumen ahora podcasts de 3 o 4 horas de influencers misóginos y las chicas consumen contenido muy cortito de TikTok centrado en belleza y estética. ¿Qué ocurre? Que con 13 o 14 años se empieza a desarrollar la capacidad de argumentar. Eso lo sabe la industria proxeneta y los chicos están creando un argumentario totalmente misógino en el que se refuerza lo que comentabas antes del rol de la mujer privada, dentro del movimiento de las tradwives, y la mujer pública, que es la puta, o la creadora de contenido a la que tienen acceso todos los hombres. El consumo digital influye mucho.

Centras mucho tu discurso en torno a las generaciones jóvenes.

Sí, me centro en la infancia, la adolescencia y la juventud porque es donde empieza todo. Esto no empieza el día en el que una chica cumple 18 años y de la nada se abre una cuenta en OnlyFans. Por supuesto hay mujeres adultas, pero son muy pocas y los consumidores las demandan muy jóvenes. Por donde voy yo es dar herramientas para poder identificar cómo y de qué manera se construye esa identidad de objeto de deseo y de consumo en las mujeres y de consumidores en los hombres. Se trata de explicar ese proceso.