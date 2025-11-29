El perfil del peatón atropellado en A Coruña: personas mayores de 65 años que caminan por la vía

Imagen de la zona del atropello múltiple en A Coruña este verano. Quincemil.

A Coruña afronta un año especialmente delicado en materia de siniestros con peatones. Los datos recopilados entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025 permiten trazar un mapa detallado de los atropellos, no solo por zonas, sino también por municipio, tipo de vía, infracción cometida y acción previa del peatón.

El resultado es una radiografía compleja, donde conviven dinámicas urbanas, problemas estructurales en el rural, hábitos de movilidad y los efectos del envejecimiento poblacional.

Sir ir más lejos, ayer mismo un vehículo que salía de un garaje en Juana de Vega se llevó por delante a una mujer que circulaba en un patinete en ese momento por despiste.

Una mayor incidencia en la zona urbana

El análisis por zonas confirma la mayor presión de los entornos urbanos: las vías urbanas registraron 3 fallecidos, 25 heridos hospitalizados y 93 heridos no hospitalizados, cifras que prácticamente duplican a las de las vías interurbanas, donde hubo 2 fallecidos, 19 heridos hospitalizados y 30 heridos leves.

En total, la provincia acumula 5 víctimas mortales (en la AC-404, AC-445, AC-840, DP-6602 y N-550) y 167 personas heridas, una magnitud que refleja la intensidad del tráfico y la coexistencia entre vehículos y peatones en áreas densamente pobladas.

El reparto por meses

En el desglose por meses, se aprecia cómo la siniestralidad no se concentra en un único periodo, sino que se reparte a lo largo del año.

Enero comenzó con 6 heridos hospitalizados y 12 leves, febrero mantuvo la cifra de heridos graves pero subió hasta 17 los leves, y marzo redujo a 1 los hospitalizados pero registró 6 heridos leves.

Abril, mayo y junio alternaron incrementos y descensos moderados, mientras que julio y agosto, coincidiendo con mayor presencia turística y más desplazamientos, volvieron a elevar la cifra de lesionados.

Octubre, con 2 heridos graves y 22 leves, se sitúa entre los meses con mayor carga de incidentes.

En conjunto, los diez primeros meses del año suman 44 heridos hospitalizados y 123 no hospitalizados.

La edad influye

Donde la estadística adquiere un peso más humano es en el capítulo de la edad. El perfil más frecuente entre las víctimas mortales en Galicia es el de personas mayores de 65 años que caminan por la vía, cruzan o se desplazan en horarios de menor luminosidad sin elementos reflectantes.

Las prendas oscuras, habituales entre la población más adulta, se convierten en un factor crítico a tener en cuenta.

A ello se añaden las limitaciones psicofísicas asociadas a la edad: movimientos más lentos, dificultades para calcular la velocidad de los vehículos, menor capacidad de reacción y visión más reducida durante el amanecer, el atardecer o la noche.

Las infracciones de los propios atropellados

En los atropellos donde se identificó una infracción del peatón, los datos apuntan a comportamientos que se repiten año tras año.

Una parte relevante de los siniestros responde a cruces indebidos, irrupciones repentinas en la calzada o circulación por lugares no habilitados.

Estas conductas, que en ocasiones surgen de la confianza adquirida en tramos que la persona recorre a diario, se agravan especialmente cuando el peatón no utiliza chaleco reflectante, elemento que reduce drásticamente la probabilidad de no ser visto.

Por ello, desde hace años se impulsan campañas de entrega de chalecos en actuaciones municipales, centros sociales y especialmente en actividades dirigidas a personas mayores.

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico llevan además chalecos en sus vehículos y los entregan directamente cuando detectan a peatones caminando cerca de la calzada, acompañando ese gesto con explicaciones precisas sobre su importancia.

La acción previa al atropello

La estadística también contempla la acción previa del peatón en el momento del siniestro.

Buena parte de los atropellos se produce mientras la persona está caminando por el borde de la carretera, seguida de los casos en los que está cruzando o esperando en un punto cercano al tráfico rodado.

En vías urbanas, la interacción con pasos de peatones, semáforos o cruces de gran afluencia influye de forma decisiva; en el rural, la ausencia de aceras o arcenes amplios hace que la proximidad al tráfico sea constante.

La incidencia es mayor en las ciudades

El desglose por municipios evidencia la diversidad del territorio coruñés. Las localidades con mayor densidad de tráfico, como los grandes núcleos urbanos y las áreas metropolitanas, acumulan una parte significativa de los incidentes.

Por ejemplo, en A Coruña ciudad, aunque no dispone aún la Policía Local de datos del año en curso hasta el cierre del año y que publica en su memoria, en los últimos años ha habido una bajada desde los 98 registrados en 2021 a los 90 con los que se cerró 2024, con cifras más elevadas en 2023 con 117 heridos y 2022 con 108..

Los datos de la DGT recogen un total de 10 heridos hospitalizados y 35 heridos no hospitalizados en el término municipal hasta el 31 de octubre.

En el entorno de la comarca, Oleiros cuenta con un herido hospitalizado y cinco no hospitalizados; Cambre con un fallecido, un herido hospitalizado y un herido no hospitalizado; Carral con un herido no hospitalizado; Sada con dos heridos no hospitalizados y Bergondo con un herido no hospitalizado,

En las otras dos grandes ciudades de la provincia, Ferrol recoge un total de un herido no hospitalizado y Santiago de Compostela cuenta con siete heridos hospitalizados y 23 heridos sin requerir hospitalización.

En municipios pequeños, los accidentes se producen mayoritariamente en travesías o en los accesos a las zonas de viviendas dispersas, donde la combinación de baja iluminación y costumbre de desplazarse a pie sin elementos reflectantes incrementa el riesgo.

La DGT insiste en que la lucha contra los atropellos exige una estrategia multifocal: más educación vial, mejores infraestructuras peatonales, ampliación de iluminación pública en zonas de tránsito habitual y un cambio de hábitos en la población, especialmente en los desplazamientos a pie en entornos rurales.