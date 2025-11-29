Cambre (A Coruña) refuerza su compromiso con la mejora de las instalaciones deportivas municipales

El Concello de Cambre ha iniciado una serie de medidas para reparar y modernizar sus instalaciones deportivas, con proyectos que buscan revertir el deterioro causado por años de desatención por parte del anterior gobierno municipal.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, subraya que estas actuaciones pretenden ofrecer a los vecinos instalaciones seguras y en condiciones óptimas, después de años de abandono y falta de mantenimiento.

Entre los proyectos en marcha, destaca la licitación del arreglo del muro del campo de fútbol de Os Pinares, del club Brexo-Lema, por un importe de 11.169,47 euros, pendiente desde 2019.

La situación de las gradas, construidas en suelo rústico y consideradas una infracción urbanística grave, ha llevado a la alcaldesa a reunirse con la Directora Xeral de Urbanismo para explorar las opciones de legalización y finalización de la obra, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

En el campo de fútbol del club Once Caballeros, en Barcala-Lendoiro, se está actualizando el proyecto de reforma integral abandonado por la gestión anterior, cuya ejecución se valorará en más de un millón y medio de euros e incluirá en los presupuestos de 2026.

Por su parte, en las instalaciones del club Sporting Cambre ya se han realizado arreglos puntuales reclamados durante años y se proyecta la mejora de la iluminación del campo, con una inversión cercana a cien mil euros en el próximo presupuesto.

La alcaldesa adelantó que la próxima semana explicará personalmente a las directivas de los clubes y al resto de asociaciones del Concello los detalles de estos proyectos, así como los motivos de la falta de cobro de los convenios deportivos pendientes.

Diana Piñeiro destacó que "este gobierno mantiene un compromiso firme para solucionar los problemas heredados; mientras los anteriores permitieron que las instalaciones se degradaran por años de abandono y mala gestión, nosotros seguiremos trabajando para que los vecinos tengan el Concello que merecen", reafirmando así la apuesta por la recuperación y modernización del deporte local.