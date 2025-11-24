Trasladan en Arteixo (A Coruña) al hospital a una persona tras un incendio en una vivienda de Meicende

Este lunes por la mañana tuvo lugar un incendio en la campana extractora de una vivienda en la travesía de Meicende en Arteixo (A Coruña). El incidente se saldó con dos personas heridas que necesitaron ser atendidas por personal sanitario y, posteriormente, una de ellas fue trasladada al CHUAC.

El primer aviso que recibió el 112 Galicia a causa de este incendio se produjo alrededor de las 11:00 horas. En la llamada, un particular indicaba que se estaba quemando la cocina de unos vecinos, en la travesía de Meicende. Además, indicaba que podía haber personas afectadas.

Con esta información, desde la Sala de Operaciones del 112 Galicia se informó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Arteixo, a la Policía Local y al Servicio Municipal de Protección Civil de Arteixo.

Tras extinguir el fuego, los bomberos indicaron que había ardido la campana extractora, así como los muebles que se encontraban cerca. Por otra parte, el personal sanitario que se movilizó explicó que habían atendido a dos personas, siendo trasladada una de ellas al Hospital Universitario de A Coruña.