Destrozan de madrugada la exposición de Castelao en la plaza de Lugo de A Coruña

La exposición dedicada a Castelao en la plaza de Lugo, en A Coruña, ha sufrido esta madrugada un acto vandálico que ha dejado varios de sus cubos expositivos por los suelos.

La muestra, inaugurada hace apenas diez días y centrada en la relación del intelectual gallego con la ciudad, apareció parcialmente derribada a primera hora de este domingo.

Pese al impacto visual del destrozo, la mayoría de las piezas no han resultado gravemente dañadas y pueden ser restauradas. Desde primera hora, operarios del Concello se desplazaron hasta el lugar para evaluar los desperfectos y comenzar las labores de reparación.

Fuentes municipales consultadas por este medio confirmaron que el gobierno local ha iniciado una investigación para identificar a los autores del ataque. "No solo condenamos sin paliativos ese ataque vandálico y absurdo, sino que estamos investigando para identificar a los responsables para que paguen los desperfectos y asuman las consecuencias judiciales de sus actos", señalaron.

Mientras continúa la investigación, el Concello trabaja para que la muestra pueda volver a la normalidad cuanto antes y mantener su objetivo de acercar la figura de Castelao al público coruñés.