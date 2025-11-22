A Coruña vista desde Times Square: un vídeo muestra el puerto de la ciudad en todo su esplendor

La lonja, los pescadores, la Marina, los conciertos de verano, la espectacular noche de San Juan con sus fuegos artificiales... todo aquello que hace especial al puerto de A Coruña se pudo ver en un vídeo promocional de Coruña Marítima proyectado en pleno Times Square este viernes en Nueva York.

Y, cómo no, también la Torre de Hércules. A Coruña lució en todo su esplendor en la plaza más famosa de EE.UU., en una de las acciones más llamativas con las que la ciudad quiso presentarse ante el mundo coincidiendo con la celebración del Congreso de Ciudades y Puertos.

La proyección formó parte del despliegue con el que A Coruña llevó su proyecto estratégico Coruña Marítima a la Conferencia Mundial de la AIVP, donde la alcaldesa Inés Rey y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, expusieron la iniciativa como un referente global en la recuperación de espacios portuarios, la gobernanza colaborativa y la innovación urbana.

El vídeo, que captó la atención de miles de personas en el corazón de Manhattan, mostró la esencia del puerto coruñés y su estrecha vinculación con la ciudad, reforzando la dimensión internacional de un proyecto que aspira a transformar más de un millón de metros cuadrados del borde litoral.

Asimismo, el encuentro internacional reunió a figuras destacadas en el ámbito del desarrollo urbano y marítimo, entre ellas Sarah Kapnick y Andrew Kimball, que presentaron los planes estratégicos de Nueva York centrados en sostenibilidad, innovación y adaptación al cambio climático. Su participación subrayó la relevancia global del congreso y situó a Coruña Marítima dentro del debate internacional sobre el futuro de las ciudades portuarias.

Entre la proyección luminosa en Times Square y la presentación técnica ante líderes mundiales, A Coruña consolidó en Nueva York su ambición de mirar al mar con una nueva perspectiva: integradora, sostenible y abierta al mundo.