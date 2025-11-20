Un accidente entre un bus y una bici en A Coruña causa retenciones en hora punta

Un ciclista ha resultado herido esta tarde en A Coruña tras colisionar contra un autobús en Linares Rivas. El accidente se produjo a la altura de la plaza de Ourense en dirección Cantones, a eso de las 17:45 horas de la tarde.

La colisión obligó a cortar el carril derecho de la avenida, provocando retenciones que llegaban hasta Alfonso Molina, coincidiendo en plena hora punta.

Hasta el lugar se trasladaron Urxencias Sanitarias para asistir al ciclista, que resultó herido durante el accidente, según informan fuentes consultadas de la Policía Local.