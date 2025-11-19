Ofrecido por:
Localizado en Oza-Cesuras (A Coruña) un hombre mayor que se desorientó mientras conducía
El hombre había contactado con un familiar para pedir ayuda
Un hombre de avanzada edad fue localizado en la noche del martes en Oza-Cesuras después de haberse desorientado mientras conducía. El propio anciano contactó con un familiar sobre las 23:30 horas, para pedir ayuda y explicarle que su coche se había quedado atascado en una finca de la zona de Dordaño.
El familiar estuvo buscándolo sin éxito durante la noche, así que contactó ya por la mañana, sobre las 06:15 horas con el 112 Galicia. Para encontrarlo, se movilizaron a equipos de Guardia Civil y del GES de Curtis.
El hombre fue localizado en buen estado pasadas las 07:30 horas.