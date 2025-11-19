Arteixo (A Coruña) presenta un presupuesto de 66,2 millones para 2026 con varios retos pendientes

El Ayuntamiento de Arteixo llevará al próximo pleno un presupuesto de 66,2 millones de euros para 2026, una cifra ligeramente inferior a los 70,1 millones del ejercicio anterior debido a ajustes contables vinculados a la liquidación de la antigua empresa pública Augarsa y a la reducción de ingresos asociados a Sumarte.

La inversión en nuevas infraestructuras superará los 18 millones de euros, con especial peso de la travesía de Arteixo, a la que se destinarán 2,2 millones de los 3,6 millones previstos.

También destacan la humanización de la travesía de Oseiro (420.000 euros consignados), la urbanización de la zona de las repúblicas (420.000 euros) y la renovación de Domingo de Andrade y Pedro de Monteagudo (425.000 euros), junto a proyectos ya iniciados que continuarán en 2026, como la plaza de Figueroa, el parque de Herbales en Chamín o la casa de Baños del Balneario, que recibirá un millón de euros dentro de una inversión total de 3,6 millones financiada en parte con fondos europeos.

El presupuesto también incluye 2,2 millones para desarrollos urbanísticos, que el Ayuntamiento adelantará y posteriormente repercutirá a los propietarios del suelo. Entre las actuaciones figuran un nuevo parque de 3.600 metros cuadrados en la Unidad de Actuación 3 y la apertura de una calle entre Baldomero González y la travesía de Arteixo.

Otro eje será la movilidad peatonal, con 3,5 millones destinados a nuevas sendas en distintos puntos del municipio. Entre ellas, los itinerarios de avenida da Praia (587.000 euros) y avenida do Embalse (670.000 euros), además de proyectos en vías provinciales como la senda de Barrañán (1.030.000 euros) y las conexiones de Loureda y Ervedíns con el núcleo urbano a través de la DP-511.

El plan inversor se completa con partidas para mejoras de asfaltado (680.000 euros), mantenimiento educativo (500.000 euros), reparación de caminos rurales (215.000 euros) y la rehabilitación integral del polideportivo de Galán con una dotación de 350.000 euros.

Con estas cifras, Arteixo vuelve a situarse entre los municipios con mayor volumen de inversión pública en Galicia.